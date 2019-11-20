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20 ноября • обновлено в 08:44
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Погода ухудшится: в Украине объявили желтый уровень опасности

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В Украине в среду, 20 ноября, ожидается сильный туман, из-за чего резко сократится видимость на дорогах страны.

В связи с этим пресс-служба ГосЧС предупредила о введении I желтого уровня опасности. Спасатели добавили, что видимость сократится до 200-500 метров.

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"Утром 20 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области, утром 20 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)", – отметили в ГосЧС.

Погода ухудшится: в Украине объявили желтый уровень опасности

В Украине объявили желтый уровень опасности

В Украине объявили желтый уровень опасности

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 20 ноября, погода существенно не изменится – будет сухо и морозно, однако уже с четверга, 21 ноября, станет гораздо холоднее.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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