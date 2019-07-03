"Погода - лучше не бывает!" Украине пообещали синоптический "рахат-лукум"

Украине пообещали солнечную погоду с комфортными температурными условиями.

"4 июля погода будет – конфетка", - спрогнозировала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Согласно ее данным, существенные осадки в четверг маловероятны, будет много солнца.

"Красивенные белые облачка, температура воздуха - лучше не бывает, +21… +26 градусов. Даже с юга сильная жара пойдет, там ожидается +25… +29, местами до +30 градусов", - написала она.

Прогноз на 4 июля Facebook Наталья Диденко

Тем, кто в Карпатах, ближайшей ночью понадобятся теплые вещи: предполагается +7… +12 градусов.

"Нюансы, которые всегда есть. На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", - обещает Диденко.

В Киеве в четверг будет без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность. В течение дня в столице свежо, ожидается +20… +23 градуса.

"Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля. А пока пользуемся моментом - чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом", - призвала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля с севера Европы в Украину переместится более прохладная воздушная масса, температурный фон почти везде станет ниже.

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