Подбирается осень: синоптики пообещали части Украины похолодание

В Украине в пятницу, 23 августа, в западные и северные области придет похолодание, на остальной территории сохранится жара.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе местами пройдет кратковременный дождь с грозой; в других регионах без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Похолодание в Украине Иллюстрация

Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге до 35°.

В Киеве 23 августа без осадков. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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