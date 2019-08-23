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Подбирается осень: синоптики пообещали части Украины похолодание

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В Украине в пятницу, 23 августа, в западные и северные области придет похолодание, на остальной территории сохранится жара.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе местами пройдет кратковременный дождь с грозой; в других регионах без осадков.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Новости
С погодой повезет не всем областям Украины: прогноз на 23 августа от ObozTV

Похолодание в Украине

Похолодание в Украине

Иллюстрация

Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге до 35°.

В Киеве 23 августа без осадков. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

Подбирается осень: синоптики пообещали части Украины похолодание

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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