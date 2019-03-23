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Первый уровень опасности: в Украине объявили штормовое предупреждение

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Граждан проинформировали, что опасные порывы ветра будут наблюдаться на территории страны до конца дня 23 марта.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня 23 марта порывы ветра 15-18 м/с (первый уровень опасности, желтый)", — предупредили в ГСЧС.

Новости
Пойдет снег: синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине

Ветер

Ветер

Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Украине: в разных регионах сойдутся несколько стихий. Почти на всей территории похолодает.

Также в Украине на выходных 23-24 марта в большинстве областей пройдут дожди, а ночью возможны заморозки. Средняя дневная температура составит +8 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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