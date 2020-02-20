Перевозил контрабанду: на Закарпатской таможне задержали известного дипломата

На закарпатской таможне по информации подразделения БКОЗ СБУ задержали на контрабанде сигарет почетного консула Латвийской республики в Ужгороде Юрия Игнатко.

Об этом сообщил блогер Павел Верещагин в блоге для OBOZREVATEL с ссылкой на региональное подразделение Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области. Инцидент произошел 19 февраля на КПП "Тиса" Закарпатской таможни Гостаможслужбы.

Сотрудники ДПСУ рассказали, что областное подразделение СБУ в Закарпатской области сообщило о возможном контрабандном вывозе через таможенную границу Украины табачных изделий в автомобиле с дипломатическими номерами.

В последствии, действительно на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Игнатко на внедорожнике Toyota Landcruiser 200 с номерными знаками DP 345006.

После предложения добровольно предоставить к осмотру автомобиль, Игнатко отказался проходить осмотр и предоставил удостоверение почетного консульства Латвийской республики в Ужгороде, которое вызвало у сотрудников поста подозрения, что оно поддельное.

В ходе проверки дипломатического паспорта установлено, что документ был неустановленного образца и не выдавался департаментом государственного протокола МИД Украины.

Сотрудники ДПС с применением физической силы провели осмотр в авто и нашли там 5 ящиков табачных изделий торговой марки NZ с акцизной маркой Республики Беларусь. Их перевозили в четырех дорожных сумках. Всего Игнатко перевозил 6550 пачек сигарет.

В отношении Игнатко, составлен административный протокол, партия контрабандных сигарет конфискована и подлежит уничтожению

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские таможенники задержали партию поддельных свитеров бренда Lacoste, которые под видом оригинальных пытались ввезти из Турции.

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