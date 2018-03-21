Пасха-2018: сколько дней и когда будут отдыхать украинцы

В Украине Пасха-2018 приходится на первую неделю апреля.

Она является государственным праздником, поэтому предусматривается дополнительный выходной. В этом году будет три выходных с 7 по 9 апреля, передает "Урядовый курьер".

По индивидуальным графикам будут работать представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов.

Частные компании оставляют за собой право на количество выходных для своих сотрудников.

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году для украинцев предусмотрено 11 выходных дней, связанных с религиозными и государственными праздниками.