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Олег Назаренко
Олег Назаренко
Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеровВсе статьи автора

Отменить желтый сигнал светофора: я в "дурку" попал?

2.8т

Замминистра предлагает отменить "желтый сигнал" светофора и оставить "красный и зеленый". То есть, вместо того, чтобы убрать с дорог блатных нуворишей, неадекватов и пьяниц; навести порядок с бляхами; отремонтировать дороги; ввести видеофиксацию и неотвратимость наказания в виде штрафа и лишения права управления ТС, просто отменить "желтый сигнал"!

А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЗЕЛЕНЫЙ ОТМЕНИТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПО РАНГУ НИЖЕ ЗАММИНИСТРА И ДЕПУТАТА! Всем, кроме чиновников и депутатов отменой зеленого сигнала запретить ездить, а потом отрапортовать, что аварийность упала и на дорогах стало безопасно?

Мне одному кажется, что я в "дурку" попал!?

Поехал на желтый свет - отменить "желтый", а завтра, не дай Бог, кто-то поедет на "красный", совершив ДТП - бравый чиновник отменит и "красный"! Светофор! Стой! Раз- два! Вольно!!

Блин, куда я попал)!

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Международные аспекты чиновничьих предложений "отмены желтого сигнала" светофора. Такой сигнал прописан в Венской Конвенции о дорожном движении и Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. Украина их подписала. Чиновник предлагает выйти из этих Конвенций? Против ЕС? Но после выходе из Конвенций в ЕС не будут признавать наше украинское водительское удостоверение и все!

Провангую следующие предложения "реформаторов"- чиновников: в рамках декоммунизации отменить "красный сигнал", а потом "желтый" вернуть обратно попутно заменив "зеленый" на "блакитный"! Не верите? Увидите!

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Автор
Олег НазаренкоОлег Назаренко
Место
Украина
Объект
ДТП
Источник
Источник:Facebook Олега Назаренко
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