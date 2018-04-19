Замминистра предлагает отменить "желтый сигнал" светофора и оставить "красный и зеленый". То есть, вместо того, чтобы убрать с дорог блатных нуворишей, неадекватов и пьяниц; навести порядок с бляхами; отремонтировать дороги; ввести видеофиксацию и неотвратимость наказания в виде штрафа и лишения права управления ТС, просто отменить "желтый сигнал"!

А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЗЕЛЕНЫЙ ОТМЕНИТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПО РАНГУ НИЖЕ ЗАММИНИСТРА И ДЕПУТАТА! Всем, кроме чиновников и депутатов отменой зеленого сигнала запретить ездить, а потом отрапортовать, что аварийность упала и на дорогах стало безопасно?

Мне одному кажется, что я в "дурку" попал!?

Поехал на желтый свет - отменить "желтый", а завтра, не дай Бог, кто-то поедет на "красный", совершив ДТП - бравый чиновник отменит и "красный"! Светофор! Стой! Раз- два! Вольно!!

Блин, куда я попал)!

Международные аспекты чиновничьих предложений "отмены желтого сигнала" светофора. Такой сигнал прописан в Венской Конвенции о дорожном движении и Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года. Украина их подписала. Чиновник предлагает выйти из этих Конвенций? Против ЕС? Но после выходе из Конвенций в ЕС не будут признавать наше украинское водительское удостоверение и все!

Провангую следующие предложения "реформаторов"- чиновников: в рамках декоммунизации отменить "красный сигнал", а потом "желтый" вернуть обратно попутно заменив "зеленый" на "блакитный"! Не верите? Увидите!