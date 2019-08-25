Прыгнули и оказались в больнице: как уберечь себя от сюрпризов во время отдыха

Часто украинцы во время отдыха забывают об элементарных правилах безопасности.

В результате совершенно неподготовленные начинают заниматься дайвингом, или идут покорять горные вершины. Другие прыгают с парашютом или скачут на лошадях и т. д.

Как провести отдых с пользой и не травмироваться – в материале OBOZREVATEL.

Смертельные прыжки

На знаменитом "Буковеле" недавно произошла трагедия. Двое туристов, парень и девушка, во время прыжка роуп-джампинга сорвались и упали на бетонную дорожку. С многочисленными травмами их увезли в больницу. Причина падения – оборвавшийся трос.

С этой вышки прыгала молодая пара СТБ

Сейчас пострадавший 26-летний парень находится в реанимации Ивано-Франковской областной больницы. У него ушиб головного мозга. А 21-летняя девушка – в больнице в Яремче. Работу аттракциона остановили, а владелец дает показания в полиции.

И это не единственный случай, когда во время экстремальных прыжков люди травмируются, а то и гибнут.

Ужасный случай произошел несколько лет назад. В Каменец-Подольске во время джампинга погибла молодая журналистка Юлия Зайцева. Туристы приехали на самый высокий мост "Бегущая лань" над рекой Смотрич. Все прыгали по очереди, Юля была самой легкой из всех, всего 47 кг. Во время ее прыжка эластичная веревка оборвалась, и девушка упала в реку. Она захлебнулась.

Мост "Бегущая лань" Думская

Упали с подъемника

Часто украинцы травмируются на зимнем отдыхе в горах. Так, этой зимой во время новогодних праздников на Драгобрате на подъемнике "Вершина Карпат" двое туристов выпали с кресла. Как сообщила Анна Самородова, они со знакомым сели в кресло подъемника. "Садимся, опускаем ту железку, которая держит и лыжи, и борд, проезжаем метров 15-20, и тут она вырывается с креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с железякой. Люди рядом в шоке, мы не меньше", – отметила она.

Детали, которые отваливаются от кресел, сваливают в кучу возле подъемника facebook.com Анны Самородовой

По словам Анны, сотрудники подъемника сначала сказали, что "да, раскрутилось, но ничего, бывает". Затем им сказали, что они слишком надавили на эту металлическую часть, или зацепили лыжами снег. При этом подобные случаи уже были на этом подъемнике: как-то мама с дочкой упали на середине пути и им пришлось возвращаться самим по глубокому снегу.

Туриста нашли мертвым

Ужасный случай произошел в начале января на Закарпатье. Там заблудились туристы, один из них погиб. Случилось это перед Рождеством. Жители Киева занимались фрирайдом на вершине горы Гимба. Шел сильный снег, и видимость была плохой. Люди потеряли ориентиры. Не смотря на то, что спасатели посоветовали им двигаться в сторону села, мужчины пошли в сторону вершины горы.

В полночь спасатели нашли двоих туристов, а третий не смог двигаться и остался ждать помощи. Его тело нашли только на следующий день.

Спасательная операция в горах ГС ЧС

К работе в горах были привлечены десятки спасателей ГС ЧС

Еще двое туристов заблудились в тот же день там же на горе Гимба . Одного нашли спасатели, а второй, проблуждав в горах много часов, наткнулся на сторожку лесника и таким образом спасся.

Уносит на матрасах в открытое море

Недавно в Бердянске на Азовском море туристку на матрасе чуть не унесло в открытое море. Чудом ей удалось спастись. Как выяснилось, во время шторма она решила поплавать на матрасе. Ветер и боковое течение подхватили ее и с большой скоростью понесли вдоль косы. В результате женщина проплыла несколько километров, а спасло ее только то, что матрас вынесло в открытое море, где вода была спокойнее. И она успела добраться до берега сама.

А вот 17-летнего жителя Днепра 31 июля бердянским спасателям пришлось догонять на лодке. Его уже вынесло в море на 300 м от берега. А незадолго до этого в Кирилловке 61-летнего мужчину на надувном матрасе отнесло от берега аж на 2,5 км.

Спасательная операция на Азовском море ГС ЧС

Имейте план и аварийный запас

Игорь Молодан, автор книг по выживанию, говорит, что во многих случаях лучше, чтобы люди не употребляли алкоголь. "Часто к травмам приводит элементарное не соблюдение правил поведения. Слишком много выпьют, потом встревают в разные ситуации", – считает он.

Что касается походов в горы, лес, катания на лыжах, то Игорь говорит, что нужно иметь в голове план А и план Б. "Вот я иду в горы в Карпатах и у меня в голове уже есть схема маршрута. Можно ориентироваться по компасу, звездам, солнцу. Я, например, знаю, что на юго-востоке от меня находится населенный пункт. Вы всегда должны понимать, где вы находитесь относительно каких-то ориентиров. Вот подъемник или линия трассы, а справа под углом 30 градусов – населенный пункт, туда нам и надо двигаться", – рассказывает выживальщик.

Отправляясь в горы, имейте план А и план Б Hotels Bukovel

Так же он советует всегда в походы или для катания в горах взять с собой аварийный запас. Это может быть зажигалка, набор теплой одежды, например, дополнительные носки и т. п. Также с собой нужно иметь нож, дополнительную флягу воды.

Советую избегать экстрима

Туристический агент Виктор Шамко говорит, что всегда своим клиентам советует избегать экстремальных видов отдыха.

"Я часто отправляю людей в горы, или на турбазы, где есть всякие экстремальные прыжки, катание на лошадях, походы в горы и тому подобные развлечения. Первое, что советую: если вы не спортсмен, не нужно испытывать судьбу и прыгать со всякими страховочными веревками или пытаться стать скалолазом. Хорошо, если это закончится только гипсом", – говорит он.

Если не умеешь, то лучше не прыгай icg-extreme.team

По мнению Шамко, если вы хотите научиться ездить на лошадях, то для начала просто понаблюдайте, как ведут себя лошади на этой турбазе, какие у них конюхи. Если лошадка спокойная, и человек рядом с ней профессиональный, тогда можно.

"Потому что приезжают на отдых, подвыпьют, и идут развлекаться. Животные не любят запах алкоголя. Да и владелец лошади может быть неопытным, в результате упадете, получите перелом. А у меня был случай, когда группа пошла в поход в лес. Сред них оказался какой-то турист, который посчитал себя профессиональным проводником. Спасателей они не предупредили, как это положено. Хорошо, что на базе хоть были в курсе о походе и к вечеру забили тревогу, что люди не вернулись. Даже понятия не имели, в какую сторону они пошли. Оказалось, заблудились, вышли где-то километров за 10 от базы уже ночью", – вспоминает Виктор.

Отправляясь в поход в горы или лес, предупредите спасателей куда идете fitnessguide.pro

Что касается зимних катаний в горах, то турагент предупреждает – если вы плохо катаетесь и у вас нет опыта, то не стоит лезть на опасные трассы. "И в любом случае, если вы идете в горы, всегда предупреждайте спасателей, куда вы идете, когда вернетесь. Потому что искать вас придется все равно им. И было бы не плохо уметь хоть как-то ориентироваться в горах, особенно в плохую погоду", – говорит агент.

По его словам, часто из-за алкоголя люди теряют бдительность и ищут острых приключений. "То они на воздушном шаре решили покататься и чуть не упали, то на квадроциклах сами без инструктора. Ну а плавание на надувных матрасах в море – это каждый год происходит. Задремал на пять минут, и ты уже далеко от берега. Грести сил не хватает, сам вернуться не можешь. Не можете за собой уследить, не берите матрас, спите на берегу", – считает Виктор.

Катание на воздушном шаре тоже может быть опасным aerostat.club

Также Шамко не советует заниматься дайвингом новичкам. "Поверьте, что в Египте или Турции нет нормальных инструкторов, которые на самом деле научат вас дайвингу. Там можно получить и бракованный кислородный баллон. А отвечать за вас никто не будет, если что-то произойдет", – предупреждает турагент.

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