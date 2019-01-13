- Пінілопочко, ласочко, ну давай вже не треба, - примирливо муркотів Одісей. - Я всьо поняв, більше не повторицця.
- Та пішов ти до дупи! Каже я на сікундочку, сміття винести, й десять років його чекай! Я вже заміж знову зібралася, так тут воно ся з“явило та жоніхов повбивало. А завтра воно знову вийде сміття винести, та кудись на десять років поїде, і знову десять років жоніхов збирай, а мені вже сорок лєт буде. В тебе совість є?
- Так війна ж була!
- Яка війна? З ким?
- Із троянцями.
- Із заср*нцями! Веліка атєчєствєна штири рокі шла, а ці гєрої десять років воювали із якимсь райцентром. Половина гіроів додому із дітьми ся вернули, та по штири жінки! Ви там шо, прутнями воювали під сталінградом? Ваєваки хітромудрі…
- Так не тіко ж війна десять років! А дорога туда-обратно?
Одісей відчув шо бовкнув зайве.
- Я зараз пательнею тебе переєбу, - недобрим голосом сказала Пенелопа. - Шо шльом полетить в одну сторону, а сандалі в другу. Дорога, кажеш, туда-обратно? Странствія Одісея? Чули, чули про ці странствія. Уся Ітака тобою гордіцца... Ти як мій папа, шо поїде на рибалку, та повернеться через три дні бухий й без риби.
Треба було терміново видумать шось страшніше троянського коня.
- Так корабель жеж поламався! - вигукнув Одісей. - Чесне ахєйске. Довелось на попутках…
- І на попутчіцах, - вточнила Пенелопа.
Одісей зітхнув та знітився. Крить було нема чим. Курва Навсікая все розтринькала.
- А я тобі подарок привіз. - спробував басилей Ітакійській змінити тему розмови.
- Який?
- Ну а шо з моря привозять, з курортів? Ракушкі.
- Ти довбойоб? Ми самі на морі живемо. В нас хата із ракушок.
- Та нє, то класні ракушки, турецькі. Притискаеш до вуха, і в голові морем шумить.
- Ми в хаті звукоізоляцію зробили, шоб в голові морем не шуміло. Тобто ти в хату із ракушок, де морем в голові шумить, привіз ракушку, шо шумить морем в голові… Ні, ну а шо, орігінально. Бінго! От скажи мені, Лаєртичу.
- Шо? - з надією скинувся Одісей.
- Чому тебе, такого, вибач на слові, дібіла, вся Греція назива Хітромудрим? Може я шото не знаю, або ніпанімаю?
Одісей похнюпився, та сів на канапу поруч з жінкою.
- Та я сам не знаю… Бач, Пінілопочко, дома в мене нічо не виходе. А на війні все чікі-пікі. Всьо організовано, ботінкі почищені, координація налагоджена. Кінь троянський — то хуйня, я у самого Агамемнона каптьорщіком був. А то не жарт, повір. Це сірьозна ваєнна посада, туди кого попало не беруть. Я ж ріально в розвідку ходив, в ембатерії стояв... Шо там кінь, на мені тушняк був та зімнє обмундірованіє на підрозділ! Але, як біля тебе — то одразу дурію. Може то любов, га? Гормони кись на мене взаімодєйствують?
- Зробив би шось по хаті, дивись би й дома каптьорщіком став, - тихо відовіла Пенелопа. - Гормоніст Хитромудрий. А то тіко рибалка та колєсниці. Та олімпіада раз в штири роки.
- Так я тіко за! - зрадів Одісей та підхопився з канапи. - От шо ти хочеш? Ласочко, китюньочко! Шо по хаті треба робити? На руках тебе буду носити! От давай прямо зараз сміття винесу!..
Та осікся, наштрикнувшись на залізний погляд Пенелопи.
- Сиди тут. Сама винесу. Знаю вже я, як ти сміття виносиш.
З того часу на Ітаці сміття виносять тіко баби, шоби хітромудрі одісєі на війну не повтікали.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.