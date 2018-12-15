1. Эдему Бекирову оккупанты вчера избрали меру пресечения — 2 месяца СИЗО. Для человека, перенесшего в январе 2018 года сложнейшую операцию на сердце (4 шунта), и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе, сахарный диабет, — это сродни пыткам с целью медленной смерти. Крымскому татарину вменяют “распространение и транспортировку более 10 кг тротила и 190 боевых патронов”

2. Гоблин сообщил о “динамичном нарастании террористических угроз в Крыму со стороны Украины, которая дестабилизирует обстановку в регионе”. Считает, что особую опасность для Крыма несут крымчане, которые выехали на материковую Украину. Это спич посвящается вчерашнему людоедскому аресту инвалида, которого задержали, когда он возвращался с материка к своей 78-летней матери? Хорошие люди Крыма! Не знаю, поможет ли, но постарайтесь быть осторожнее!

3. В Симферополе оккупанты сегодня провели обыск в доме крымского татарина Али Османова, который сообщил, что сотрудники ФСБ объяснили свой визит “информацией о наличии запрещенного оружия и взрывчатых веществ”. У репрессируемого взяли анализ ДНК. Османов около двух лет занимается организацией передач в СИЗО политзаключенным крымским татарам. Он ездил в Ростов на судебные процессы

4. Карательная психиатрия: находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева оккупанты поместили в психиатрическую больницу

Новости Почему русскоязычные в Америке выступают за Путина

5. Европейский союз продлил на полгода полезные экономические санкции против россии. Санкции в основном касаются российского банковского и энергетического секторов. Их впервые ввели летом 2014 года после вторжения в украинский Крым

6. Министерство нападения россии планирует строительство логистического центра снабжения в Инкермане (Севастополь). Огромные 24-метровые (в высоту) ангары прилагаются. Раскошелиться на 17 млрд заставят путинского олигарха Дмитрия Пурима, который имеет медаль за захват Крыма. Такое строительство не только изгадит ландшафт долины, но и угробит крепость Каламиту. Гибридный геноцид

Новости Россия на развилке между тюрьмой и Путиным

7. Оккупанты снова провели военно-террористические учения в Крыму. Тем временем под Феодосией (около Приморского) грузовик ихтамнетов совершил столкновение с гражданским автомобилем, в результате которого последний перевернулся. На военной базе жить все опасней

8. Война головного мозга. “Власти Феодосии обсудили с военными возможность устроить (летом) показательные полеты над Феодосийским заливом — для развлечения отдыхающих”. Кроме того, оккупанты хотят провести в Крыму фестиваль “Солдаты антитеррора”

9. На паблике Яны-Капу (Красноперекопска) поговорили о водной катастрофе и засолении почв: “У кого скважина 70 м, вода сероводородом пахнет?”, “Не знаю, как пахнет, но соленая”

10. Ростех из-за скандала с Сименс и санкций теперь лишен возможности закупать турбины для электростанций у производителей, и ищет на рынке турбины сэконд-хэнд. Самостоятельно делать такие турбины в рф не умеют. “Крымские” турбины до сих пор стоят — Сименс отказал в техподдержке

11. Алушта. Темень начинается с набережной Профессорского уголка и не заканчивается нигде. Курорт же вам!

12. Севастопольским рыбакам-любителям оккупанты установили лимиты на вылов рыбы. Если бы этого не сделала россия, это сделали бы солдаты НАТО или страшная бандеровская хунта

13. Увлекательнейший севастопольский сериал под названием “Зато без бандер”. Только, дорогие украинцы, вы сильно не потешайтесь, а то вата обижается: “Люди!!!!!!! Объясните, в каком ГОСУДАРСТВЕ мы живем? Что же это в славном Городе-Герое творится??? Наблюдали сегодня "картинку" на Сталинграда: подъехали три "Газели", выскочили здоровые мордовороты с явно неславянской внешностью, и, не представившись (!!!), не предъявив никаких документов (!!!), отобрали у бабулек нехитрый их товар и пошвыряли в кузова машин, после чего быстро уехали! Возмущающимся один из "братков" показал кулак и пригрозил избиением!!! Сотрудники полиции при этом, конечно же, не присутствовали: себя не уважать, прикрывая беззаконие! Кто-то пытался вызвать полицию. Ответили, что "дано указание не вмешиваться"! То же самое, со слов знакомых, происходило сегодня на ПОРе и на Шевченко! Одна из посторонних женщин оставила пакет с продуктами у своей знакомой бабульки-торговки, чтобы отвести ребенка к свекрови и потом забрать продукты. УВЕЗЛИ ТОЖЕ!!! Мясо, молоко и сахар тоже пригодится! Новый Год скоро! Неужели все фрукты, яйца, зелень и прочее "реквизированное" они уничтожат? Покажут, как трактором закапывать будут? Вряд ли! Сожрут! Беспредел и беззаконие! Куда смотрят правозащитники и прокуратура! Что себе позволяют "залетные" господа Овсянников и Кирпичников? Назад в 90-ые? В бандитские времена? Все вопросы будем опять решать по понятиям у Каши и Кирпича? Мы же СЕВАСТОПОЛЬЦЫ! За это мы боролись в Крымскую весну? На украинских сайтах уже "свидомиты" потешаются над "ватой". Страшно! Страшно так жить! Страшно за себя и за семью! Стыдно, но прошу анонимно”

14. По всему Крыму трассы — лед. Оккупанты мер никаких не приняли. Авария на аварии. Под Партенитом столкнулись сразу несколько легковых автомобилей, грузовые машины и троллейбус. На трассе Керчь-Симферополь в ДТП попала машина “Почты россии”. Так что посылок тоже не ждите

15. Ватники Керчи ищут воду в кранах, жалуются на то, что дороги никто не чистит, и считают аварии на дорогах.

16. Вместо ремонта: в Симферополе в огромную лужу оккупанты засыпали несколько грузовиков старого асфальта. Оккупанты назвали это мероприятие “благоустройством проблемного участка”. ГОСТ рф соблюден

Новости Россия гадит ПОД себя

17. В Севастопольской школе на детей обрушился потолок. Учителя потребовали от учащихся удалить все видео с телефонов, чтобы скрыть инцидент. Круговая порука

18. Партенит. В парке санатория “Айвазовское” колонны и балясины в маслиновой роще рухнули прямо на скульптуру Александра Пушкина. ДРГ Госдепа, не иначе!

19. Крысы оказались в одной бочке, а под бочкой тлеет уголёк: “Герои Крымской весны снова едят друг друга в Феодосии”. Пропагандоны описывают борьбу гоблиновских и понаехавших преступных кланов, которые делят бюджет мордора, ухудшая уровень жизни жителей Крыма

P.S. Очень метко сегодня написала севастопольская ватница о жизни в Крыму: “Страшно! Страшно так жить! Страшно за себя и за семью!”. Только ватники больше переживают о том, чтобы об этом не узнали на материковой Украине. Тьма сгущается.