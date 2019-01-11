1.“Я українка, і все! Тому що так розум, так душа відчуває. Як я можу зрадити рідну землю?”, — сказала крымская активистка Ольга Павленко, которую оккупанты подозревают “в связях с Правым сектором”. Летом 2018 года к Ольге пришли с обыском. После этого она оставила квартиру в Симферополе и покинула Крым. Посмотрите её историю.

2. Украинского политзаключенного, фигуранта “дела украинских диверсантов” Евгения Панова оккупанты отправили по этапу в Сибирь. Напомню, Панова задержали в августе 2016 года, потом пытали и приговорили к 8 годам лишения свободы за “подготовку терактов”.

3. Севастополь. На улице, практически в центре города, слышна канонада. Война? Нет, пока не война. Просто, оказывается, морпехи решили под зимним дождем в войнушку поиграть, город попугать. А чё? Нефиг расслабляться! Хотели в россию? Привыкайте портки от страха отстирывать!

4. Ихтамнеты буянят: “Прошу уделить внимание военной части в Перевальном. Контрактники ведут себя по-хамски. Вне части ходят в неположенной форме, часто пьяные! Куда можно отправить жалобу? Анонимно”. Ответы: “Военная прокуратура в помощь”, “Или военная полиция”, “Пьяные, потому что там больше делать нечего. И скажу больше, что после референдума в Крым начали переводить весь шлак, который на материке и нафиг не нужен, особенно с Кавказа и Сибири. А куда-либо обращаться бесполезно. Бригада большая и никому ничего не надо, пока реально беды не натворят. Знаю это лично, вы еще в Севастополе не видели. Да и на контракт еще года три назад брали всех подряд почти: и судимых, и больных, и хромых. А кто-то реально валил на контракт, чтобы не посадили. Делайте выводы, а то фильмов и передач насмотрятся, а потом давай.

5. Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США совершил многочасовой разведывательный полет над Черным морем у берегов оккупированного Крыма и россии.

6. Пожилую учительницу из Нового Света выкинули на улицу понаехавшие из Архангельска. Дом, в котором женщина прожила 23 года, помог отобрать судья-преступник Михаил Иванов из Судака. Он же назначал наказания в виде штрафов крымским татарам, которые 14 октября 2017 года провели по всему Крыму одиночные пикеты, протестуя против репрессий.

7.Севастополь. Гавань несет покращення в каждую семью гардемаринов: “Прямо перед Новым годом всем известный департамент порадовал нашу семью новостью о том, что наш участок ИЖС теперь уже не наш, выдан он нам был незаконно, а вообще, это земли лесхоза и т.д. Знаю, что таких, как мы, уже тысячи, но как примкнуть к вашим рядам, чтобы тоже участвовать в мероприятиях, подписываться под петициями, и вообще, не сидеть сложа руки, а вести активную борьбу с захватчиками? Опубликовать прошу анонимно”. Наш крымчанин с сарказмом прокомментировал: “Стихийные блокпосты на ялтинском и симферопольском направлениях могут организовать, как в 14-м, чтобы захватчики не проехали”.

8. Т.н. “министром ЖКХ” Крыма оккупанты назначили бывшего руководителя водоканала Сочи Дмитрия Черняева. До Сочи оккупант занимался дерибаном российского бюджета в Барнауле и Тюмени. Местные, на выход.

9. Гоблин сообщил, что часть генераторов, которые орки завезли в Крым, были украдены или проданы. Часть переданы ответственными за распределение техники лицами своим друзьям и частным компаниям, хотя эти генераторы были предназначены для роддомов и больниц. Руцьке мир.

10. Пропагандон Горный согласен, что что-то пошло не так. А сколько счастья было от Крымнаша: “Утром ходил распечатать пару страниц в “Фото и ксерокс”, и разговаривал с женщиной, которая там работает. Говорит, что настроение россиян можно замерять там, где делают фото на паспорт. С каждым годом и месяцем лица у народа все кислее и грустнее, улыбаться совсем не хотят. По её мнению, люди не видят перспектив для себя и своих близких. Согласен с ней полностью”.

11. Ярый пособник оккупантов Олег Зубков готовится к летнему несезону 2019: “К сожалению, мечтать о каких-либо новшествах в сегодняшнем Крыму нет возможности. Задача состоит сохранить то, что было создано, и это, поверьте, очень нелегко сделать. Все усилия местных российских властей направлены исключительно на разрушение всего существующего и созданного до них. Еженедельные проверки, которые нужно отбивать, затем суды, в которых нужно защищаться для сохранения той коллекции, которая есть, вот, собственно, и всё, чем мы сегодня занимаемся. Всё, что мы пытаемся создать, либо изменить, вызовет лишь новые проверки и новые суды, поскольку разрешений ни на какие изменения власть никогда не даст. Поэтому прежде чем в июне ехать в парк "Тайган" либо в зоопарк "Сказка", уточните, работают ли они вообще, либо уже прекратили своё существование”.

12. В оккупированном Симферополе закрылся магазин “Ассорти”. “Ассорти-продукт” — торговая сеть из Ростова-на-Дону — единственная российская региональная компания, зашедшая на полуостров после аннексии Крыма россией, но и ей климат процветания не подошел.

13. Жителей процветающего курортного Джанкоя настолько достали нанотехнологии родной говени, что возле вырытых и брошенных коммунальщиками ям установили табличку “П*ДОРЫ, ЗАРОЙТЕ ЯМУ”. Табличка продержалась недолго. Жители Джанкоя предлагают установить такие таблички по всему городу, а еще лучше — закопать в эти ямы всю “администрацию” с коммунальщиками. С волками жить — по волчьи выть.

14. Жители Симферополя в поисках украденного счастья: “Ребята, кто знает, где можно купить украинские конфеты в Симферополе? Очень надо. Анон”. Ответы: “На Центральном рынке в переходе. "Рошен" шоколад и конфеты продают”, “В подземном переходе возле Центрального рынка (выход к аркам), на выносных столиках”, “Ностальгия?!”, “Надоело жрать пластилин”, “(Запоребрик) Боишься, что посадят за спонсорство АТО? Правильно делаешь!”, “В подземке на Москольце. Там бабушка продаёт Корону, Рошен и Миллениум. Очень вкусные. Проверено”, “Рошеновский шоколад хорош — факт”, “На Куйбышевском рынке походите, найдете”, “Автовокзал. Напротив Висты. Рошен”, “(Запоребрик) Не покупай просто дешевых конфет, не будет пластилин. Мне российские конфеты очень нравятся, внаукрские даже близко не стояли”, “Это совсем не так”, “Не доказывай, бесполезно. Организм, изуродованный (российскими) суррогатами, физически неспособен воспринимать нормальные продукты. А если там еще и психические нарушения…”, “Согласен. Может, человек и не ел ничего нормального никогда. К чему привык, то и хвалит”.

15. На крымских пабликах продолжают рекламировать конторы, помогающие в оформлении всех видов украинских документов (с выездом на материк). Рекламный слоган: “В ЕВРОПУ БЕЗ ВИЗ!”. Спрос рождает предложение.

P.S. Пересматривал старые выпуски дайджестов. Тенденция очевидна. Если в первых нескольких сотнях выпусках в основном патриоты Украины рассказывали о том, как предатели возмущаются теми изменениями, которые происходят в оккупированном Крыму, то в последнее время дайджесты в основном состоят из сообщений тех, кто поддержал оккупацию, но уже устал отмахиваться от камней с неба. Периодически эти возмущения выплескиваются на улицы, но только тогда, когда оккупанты позволяют это сделать под своим строгим надзором.