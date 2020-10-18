1. Сын бывшего мэра Одессы Владимир Боделан, который (для увеличения количества жертв?) тянул с тушением пожара в Доме профсоюзов 2 мая, стал заместителем главы оккупационной администрации Симферопольского района. Как выяснилось, российский паспорт коллаборант имеет с 2010 года. Совпадение? Не думаю! Предатель находится в розыске. Удивительным образом, все, кто замешан в событиях 2 мая в Одессе, скрываются от правосудия в россии и оккупированном ею Крыму. Сколько еще таких с российским паспортом на материке в органах власти?

2. После встречи Зеленского с Эрдоганом было сделано совместное заявление: “Подчеркивая преданность принципам и нормам международного права, Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной. Мы согласны продолжать прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Будем совместно работать для улучшения условий жизни для граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать на материковую Украину”. Отмечается, что Киев и Анкара будут продолжать координировать усилия для обеспечения защиты прав человека в Крыму и для освобождения “всех незаконно заключенных граждан Украины”

3. Нож в спину: “Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма”, — подчеркнул Эрдоган

4. Посол Японии в Украине Такаши Кураи считает “чрезвычайно важным” сохранить действующий формат “Большой семерки” без возвращения в эту группу россии, в том числе из-за продолжающейся аннексии Крыма и невыполнения ею Минских соглашений

5. Раньше лесники худо-бедно следили за лесом. Теперь “новая метла” из дальневосточных бебеней лесников повыгоняла, вместо них понанимала злых собак, следящих, чтобы никто не прошёл в лес бесплатно. А за деньги — хоть на мотоцикле. И интересно, как называется должность непосредственного руководителя этих опергрупп — комиссар лесбезопасности или (чего уж стесняться) опергруппенфюрер? Кстати, Ялтинский горно-лесной заповедник был основан Виталием Кирилловичем Колежуком на базе лесхоззага в начале 70-х годов специально для защиты Сосны крымской. Оккупанты исключили её из своей Красной книги — тогда средством защиты чего является заповедник сейчас? Бюджета эрефии?

6. Ватники жалуются, что Севастополь превратился в концлагерь: “А что смущает? Заборы-ограждения? Так они теперь у нас везде! Сапун-Гора только чего стоит!”, “О, Сапун-Гора — это шедевр рукожопного творчества! Сидит злой дядя на входе и устраивает фейс-контроль. Были с ребенком, заходили люди с коляской, так он грудью встал — не положено! Зато киоски растут как грибы у входа, это можно. Не город стал, а, извините, концлагерь, весь в заборах и бетоне”, “Welcome to russia”

7. Говень умудряется уничтожить все человеческое — любые проявления. Помните, как вы встречали и провожали на симферопольском ЖД вокзале близких, родных и любимых? Больше не сможете. Тут любить не принято. Появился забор по периметру вокзала и вход на зазаборенную территорию теперь только по билетам. Вторая линия заборов выстроена у самих платформ

8. Новый антирекорд: в оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 6 смертей). В Севастополе — 48 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 8382 человек, в том числе 1542 в Севастополе. Умерло 169 человек, в том числе 47 — в Севастополе

9. Мертвая медицина Крыма — труп пованивает: “Когда при переходе Крыма в россию нам, медсестрам, дали зарплату три месяца подряд по 27 тысяч, при этом были стимулирующие. А затем пошло на снижение, посчитали, это много очень будет. И урезали до 12600, украв стимулирующие. О федеральных и речи нет. Зато нашпиговали в каждом отделении 1-5 камер. При первой волне (коронавируса) просто поиздевались над здравоохранением. В профильные ковидные отделения выдали спецодежду б/у — с кого и откуда? Маски передавались по смене друг дружке. Перчаток на сутки — две пары. Прислали для показухи аппараты ИВЛ, которые бракованные, без обратного клапана. Только Богу известно и тем, кто с этим столкнулся. Куда ушли деньги, выделенные для медиков? Где аппараты КТ? В частных медцентрах, где цену не сложат. Да не встаем мы с колен, а наоборот”

10. Российская федерация “великая и могучая” только в глазах россиян! Это как алкаши ведут беседу: Ты меня уважаешь? И я тебя уважаю! Мы с тобой уважаемые люди!

11. Скоро в россии ответственный период — выборы в США.

12. Сьогодні 2407-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Ватник — о пушном российском звере: “Чтобы решить проблему воды, надо прекратить всякое переселение народа с материка рф. Вернуть назад всех, кто рванул в Крым. Отдохнуть — да, а вот жить — нет. Крым перестает быть Крымом. Очистить ЮБК от дач вельмож, а это требование коренного населения. Не погорячились ли мы в 2014 году? Может, надо было строить независимое государство, как хотел народ, единогласно избрав однажды Мешкова? Крым — это не приставка, а целый мир с его историей. И хватит быть игрушкой и разменной бесправной монетой”, — написал наивный ватоголовый, который, как видите, до сих пор уверен, что от предателей Украины, кроме телевизионной картинки, что-то зависело в 2014 году. Ну, если вы такие “вершители судеб”, то почему бы сейчас что-то не изменить?

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