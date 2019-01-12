1. В детском садике Симферополя ребенок нарисовал космонавта с украинским флагом. Говорят, что воспитатели к такому уже привыкли.

2. Сегодня утром в пгт. Раздольное прошли очередные обыски в домах крымских мусульман. Оккупанты нагрянули в дома Сервера Бариева, Эрнеста Алиева и Османа Османова. Искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, но ничего не было найдено и изъято.

3. В Севастополе оккупанты в конце января проведут типа “конкурс”, по результатам которого с рынка пассажирских перевозок вытеснят практически всех местных, которые еще и кредиты за свои авто не выплатили. Ватники, цепляйте больше сриколоров и колорадок на торпеды!

4. В Севастополе с обещанным путинским раем не получилось, да и мост не помог: “Нет, я в шоке, а чего вы ожидали???? Думали, рай в Крыму будет??”, “При чем тут рай? Никто на рай не рассчитывал, а на ад — тем более. У меня родственники в Сибири живут, так у них цены в разы меньше на те же яйца”, “Приезжайте к нам в Сибирь”, “Контракт закончится и приеду”, “Зашла вчера в Океан и офигела от цен. НДС поднялось всего на 2%, а цены на все — на 20%. Это не нытье, это просто ненормально”.

5. Гардемарины, посмотрите, как ненавистный вам техноКРАД-гаулейтер Овсянников люб вашему плешивому царьку. Так шо не гундите!

6. В Крыму с 1 января оккупанты повысили штрафы на перемещение и хранение на штрафплощадке эвакуированных авто. Делом занимается ростовская преступная группировка, которой отдали парковочный бизнес Крыма. Откаты идут городским оккупационным администрациям и Гоблину. Видели бы вы рожи ватников, которые оплачивают штрафы на реквизиты российских зажопинсков, иначе авто не вернут. Местные комментируют повышение тарифов: “Из-за курса валюты американской? Объясните, из чего это ценообразование складывается?”, “Из коррупционер-бизнесменов ростовских”, “А почему не калмыкских или псковских, или львовских? Почему именно ростовских?”, “Потому что управляют этой конторой из Ростова”, “100 рублей в час — это грабеж совершенный!!!!”, “Контора ростовская, а бумаги подписывают и откаты получают наши исполкомовские”.

7. Оккупанты сегодня дрессировали жителей Кореиза: “Кто в курсе, что случилось в Кореизе? Район Маяковского оцеплен: полиция, скорая, пожарные”, “Очередной пакет?”, “Думаю, да”, “Наблюдающие бабульки говорили про коробку”, “Якобы нашли взрывпакет возле детсада”, “Да все хорошо уже. Детей вернули в свои группы. Я сейчас забирала дочку, и некоторые родители тоже забирают своих детей”.

8. Евпатория привыкает к суровым реалиям русского мира: “Только что на Дмитрия Ульянова были слышны сирена и очередь выстрелов. Кто-то в курсе, что происходит? Сейчас опять сирены слышны”, “Разборки!? Ждем деталей”, “В районе Мойнак тоже слышны какие-то хлопки”, “Ага, возле Два брата чет бахнуло. Думал, пропан мой”. Напомню, вчера от взрывов содрогался оккупированный Севастополь.

9. На керченском паблике кипели гастрономические страсти: “Купили повидло для начинки в печенье. Оно оказалось ужасным, мягко говоря. Почему при Украине любое повидло годилось? Вообще, перечень продуктов, которые были в миллион раз лучше, очень большой”. Комментарии: “Бачили очі. Теперь хоть повылазьте”, “Ну и вали в Киев”, “Вали на Украину и жуй там печеньки с окуительным повидлом, и чтоб в жопе у тебя слиплось”, “Ахах, ватник просрался, иди печенькой подотрись и кушай повидло своё, ОТЕЧЕСТВЕННОЕ”, “Это россия, детка”, “Сам скучаю за прежним хавчиком, но увы. Продуктовая блокада устроена не нами”, “А кем? Запрет ввоза укр. продуктов — вот он”, “Особенно ужасны в Крыму сладости и общепит. Тортики вовсе есть перестала. Спасибо, крымские кондитеры!”, “Сырье-то с россии везут для производства тортиков”, “(Из Москвы пишет) Очередной говновброс. Не устраивает? Шуруй, где лучше”, “(Из Иваново дурочка пишет) Жаль Украину, страна стремительно деградирует. После завершения блокады, им впору будет завозить продукты с Крыма. Производства рушатся, из-за санкций переработчики сельхозпродукции закрываются. Европе их продукция не нужна, они сами страдают из-за потери российского рынка”, “(Понаехавшая из Череповца) Вперед на Украину, там все Вас устроит”, “(Ольгинец) Отсылка к Украине — уже политическая агитация”, “Согласна про качество. Крымские торговцы завышают цены, и товар выбирают подешевле. Значит, самое плохое качество. Особенно по картошке это заметно. Качество отвратительное, а цена — 30-40 рублей. Ужас!”, “Сами кричали, что хотите в рашку. Думали, там лучше будет? Теперь не нойте, голодранцы, и питайтесь отходами.

10. Из российского Камышина саранча прет в Ялту: “Хочу спросить, стоит ли переезжать в ваш город, как с работой, зарплатой и т.п.?”. Ответы: “Сложный вопрос. Хотела бы пошутить, как обычно, но не буду. Не те времена”, “(Понаехавший) Нет”, “ЗП 15-25 максимум. Ничего хорошего не ждите. Придётся много работать. Жильё дорогое. Однушка минимум 15000”, “Посмотрите комментарии к таким же вопросам. Всё сразу станет ясно”, “Пххаххахах”, “Цены — космос”, “Совсем плохо. Многие наоборот отсюда едут”, “Конечно, приезжайте. Лавочек на Пушкаре всем хватит”, “Приезжать с деньгами, и то летом!”, “ПЛОХО и с работой, и с зарплатой. Вам в МОСКВУ или ПИТЕР. В общем, в том направлении”, “Все рабочие места забиты приезжими. Местным негде работать. Какого вы сюда претесь? Город не резиновый”, “Не надо сюда ехать! Хватит уже. И так со всех запердрищенсков приехали”, “Сиди дома”.

11. Жители процветающего Джанкоя 9 января написали на табличке “П*ДОРЫ, ЗАРОЙТЕ ЯМУ”. Сегодня долгоиграющую яму адресаты сообщения начали засыпать. Жители города, которые НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ прибегают к такой технологии, планируют продолжить общение с оккупантами посредством табличек.

12. Жители Симферополя шокированы последствиями капитального наноремонта ул. Севастопольской — предлагаю прибегнуть к опыту Джанкоя: “Куда администрация смотрит? Все нах переделать. Я не могу понять, они что, не могут их за жопу взять?”, “Россия, х*ле”, “Жесть”, “Как всегда, через жопу. На лучшее и надеяться нет смысла”, “Все, как обычно, через одно место сделано”, “Капитальная помойка!”, “Мне одному кажется, что ничего не меняется? Наши чинуши как врали, так и будут врать, ну, естественно, воровать!”, “Выбрали — наслаждайтесь!!! Как обычно, любой дебилизм раисии дрессированные собаки в шутку формулируют”.

13. Спасли русский язык от бандер. В музее-заповеднике “Херсонес Таврический” запрещено вести “профИссиональную” видеосъёмку, если верить объявлению.

14. 28 июля оккупанты в Севастополе намерены “крестить Русь”. Вы теперь понимаете, почему их так корежит от Томоса, независимости Украины и отрыва от Москвы? Потому что это НАША история. Своей у них нет — все краденое.

P.S. Все крымские паблики засыпаны сообщениями, в которых описываются заваленные мусором города, асфальт, который сходит вместе со снегом на капитально отремонтированных улицах, и прочими реалиями оккупации. Некоторые сообщения из Симферополя вы уже прочли в дайджесте, но диалог крымчанки и москвича я вынесу в постскриптум. Итак, жительница Крыма написала: “Походу, Крым убивается медленно российским "ПРОГРЕССОМ", причем в любой сфере((((”. Москвич возмущенно спросил: “Неужели при Украине Крым развивался?”. Ответ москвичу явно не понравился: “В сравнении и написала. Вам, москвичу, не понять крымчан. Зачем совестью кривить? После 14 года в Крыму — Армагеддон”. Возражений к её ответу не было.

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