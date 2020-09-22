Ночью прохладно, днем – высокая пожароопасность: появился прогноз погоды в Украине на среду

Погода в Украине в среду, 23 сентября, будет сухой и теплой, однако ночью температура воздуха будет низкой.

Ветер по стране ожидается юго-восточный и восточный 5-10 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 тепла, холоднее всего будет на востоке и в Запорожской области – 2-5 градусов.

Днем по Украине синоптики прогнозируют +21+26 градусов.

В Киеве 23 сентября без осадков, днем +23+25, ночью 9-11 тепла.

Также 22-25 сентября по стране ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключением станет большинство районов Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ближайшие дожди в Украине стоит ожидать в воскресенье, 27 сентября.