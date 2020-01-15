"Наколядовала?" Ницой разозлила заоблачная зарплата чиновницы Минкульта

Заместитель министра культуры Ирина Подоляк задекларировала в декабре 394 710 грн дохода (почти 16 тысяч долларов).

Об этом в своем Facebook сообщила писательница Лариса Ницой. Ее возмутила увиденная сумма.

"За что ее назначили на эту должность, я понимаю. За особые заслуги. "Львов гаварит па русски" – ее рук дело. "Обучение на языках меньшинств, вместо изучения языков меньшинств" в законах о языке и законе об образовании – ее рук дело", – разразилась писательница.

Ницой разозлила заоблачная зарплата Подоляк из Минкульта

"Сегодня Ирина Подоляк получила 394 710 грн. за новую работу – заместителя министра. У меня вопрос, а что это за работа такая? Какой вид работ был выполнен на такие деньги? Нет, серьезно. Мы знаем расценки кафельщика. Мы знаем расценки по перевозке. Мы знаем, сколько стоят услуги сантехника. Сколько стоит поменять набойки на каблуках. Можно узнать расценки Минкульта? Какие виды работ за месяц надо сделать, чтобы получить за них 16 штук баксов?" – продолжила Ницой.

Писательница потребовала, чтобы министерство предоставило отчет о проделанной Подоляк работе. "Это наши деньги ей заплатили. Сначала мы отчислили часть своих зарплат в бюджет, а их взяли и отдали Подоляк на зарплату и премию. Что она сделала хорошего? Как оно выглядит? Стены побелила во всем министерстве? Пол помыла? Что было сделано на 394710 грн? Покажите, куда пошли наши деньги!" – резюмировала Ницой.

"Наколядовала, наверное! Праздники же", – отреагировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч гривен.

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