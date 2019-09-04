"Никакой Украины не было": израильский дипломат оскандалился заявлением. Видео

Израильский дипломат Цви Маген разразился скандальным заявлением о том, что Украине в 1990-х годах якобы пришлось создавать государственность с ничего, придумывая все, включая язык.

Такую позицию бывший посол в Украине и России озвучил в эфире YouTube-канала Iton TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украине пришлось – нынешней, новой – пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Не было Незалежной как государства. Отдельные составные были, но государства как такового, я имею в виду институты, политику, поведение внутреннее, внешнее. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык", – высказался он.

В Израиле оскандалились заявлением об Украине Скриншот из видео

При этом, дипломат заявил, что у Украины есть много прекрасного, в частности ее народ, однако стране существенно не повезло с соседями, которые мешают ее развитию.

"Начали неплохо. Начали разрабатывать и экономику, и политику, и образование, и культуру, но не все просто. Поэтому Украина на данном этапе находится в состоянии, условно говоря, развития и отстаивания своей независимости", – добавил Маген.

После этого он заявил, что у Украины "очень большой потенциал" и если все пойдет "куда надо", то она может развиться в одно из самых мощных государств в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкий политолог Александр Рар, приближенный к российским властным кругам, заявил, что Украине не светит членство в ЕС, поскольку она якобы упустила свой шанс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся