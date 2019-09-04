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5 сентября • обновлено в 00:00
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"Никакой Украины не было": израильский дипломат оскандалился заявлением. Видео

3.8т Читать материал на украинском

Израильский дипломат Цви Маген разразился скандальным заявлением о том, что Украине в 1990-х годах якобы пришлось создавать государственность с ничего, придумывая все, включая язык.

Такую позицию бывший посол в Украине и России озвучил в эфире YouTube-канала Iton TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украине пришлось нынешней, новой пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Не было Незалежной как государства. Отдельные составные были, но государства как такового, я имею в виду институты, политику, поведение внутреннее, внешнее. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык", – высказался он.

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В Израиле оскандалились заявлением об Украине

В Израиле оскандалились заявлением об Украине

Скриншот из видео

При этом, дипломат заявил, что у Украины есть много прекрасного, в частности ее народ, однако стране существенно не повезло с соседями, которые мешают ее развитию.

"Начали неплохо. Начали разрабатывать и экономику, и политику, и образование, и культуру, но не все просто. Поэтому Украина на данном этапе находится в состоянии, условно говоря, развития и отстаивания своей независимости", – добавил Маген.

После этого он заявил, что у Украины "очень большой потенциал" и если все пойдет "куда надо", то она может развиться в одно из самых мощных государств в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкий политолог Александр Рар, приближенный к российским властным кругам, заявил, что Украине не светит членство в ЕС, поскольку она якобы упустила свой шанс.

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Serov Oleg
Serov Oleg
не было,нет и никогда не будет....это весь мир понимает...
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Junio Van
Junio Van
ща чубатые пердаки произведут вибух... ))
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Golan Sim
Golan Sim
Украинский национализм(нацизм) - ЭТО КОГДА: 1. Твой народ доводят до нищеты. 2. Разваливают остатки экономики. 3. Разрушают систему образования и здравоохранения. 4. От имени людей влезают в государственный долг. 5. Вынуждают покидать родную страну в поисках достойного заработка. 6. Отменяют миллионам их законные льготы. 7. Отправляют людей на бессмысленную смерть вместо того, чтобы решать вопросы политически. 8. Богатеют в то время, как народ беднеет. 9. Лишают нынешнее поколение будущих пенсий.10. Пытаются уничтожить у народа его историю. Запомните: Это - украинский национализм(нацизм).
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