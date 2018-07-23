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Неделя начнется дождями: свежий прогноз погоды в Украине

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В понедельник, 23 июля, в южной части Украины будет преимущественно без осадков, на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22; днем 23-28 (в западных областях местами 20-22), в южной части 29-32, сообщает Укргидрометцентр.

При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной территории страны без изменений. Средняя температура воздуха по всей стране составит + 26 ... +29 градусов тепла.

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Холоднее всего будет на западе – от +25 до +28 градусов.

В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на западе. На востоке удержится жаркая погода с грозами.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 16-18, днем 25-27.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на этой неделе будет стоять жаркая погода, также пройдут грозовые дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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