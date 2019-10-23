Не время: Жебривский назвал предпосылки введения двойного гражданства

Сейчас вводить двойное гражданство в Украине преждевременно. Сначала Украина должна осуществить несколько важных шагов внутри государства, которые позволят устранить возможные риски такой инициативы.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL выразил экс-глава Донецкой ВГА, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

Павел Жебривский

"Проблема двойного гражданства в Украине заключается в неопределенности. Допустимо оно или запрещено, какая от него польза и угрозы – четких ответов на эти вопросы нет ни у людей, ни в государственном законодательстве", - убежден Жебривский.

По мнению политика, граждане, которые поддерживают предложение введения двойного гражданства в Украине, или не понимают, зачем это нужно, или тяготеют к России и не считают эту страну агрессором.

"Один лагерь – за. Сюда входят три категории граждан. Первая – те, кто не признает агрессию России против Украины и хочет иметь второе российское гражданство. Это правда, и это понятно. Вторая категория граждан – те, кто хочет работать и добиваться успеха в других странах. Они хотят, чтобы им дали "вольную" от Украины. Есть и другие, которые хотят, чтобы "жили у бабуси два веселых гуся", то есть иметь несколько паспортов, даже не понимая, зачем", - подчеркнул Жебривский.

Однако он предостерегает власть от поспешности в реализации намерения разрешить двойное гражданство в Украине и указывает на проблемы, с которыми столкнулись страны, которые уже пошли таким путем.

"На сегодняшний день гражданин Украины, кроме воинской обязанности защищать Украину, имеет право (и я хотел бы, чтобы это было обязанностью) избирать власть. Есть пример Венгрии: Орбан выдал закарпатцам венгерские паспорта, и недавно во время выборов в некоторых населенных пунктах Венгрии приехали люди из Закарпатья и проголосовали за него "по полной программе". В некоторых населенных пунктах голосующих было втрое больше, чем местных жителей, не могло не вызвать возмущения последних", - отметил Жебривский.

По мнению политика, прежде чем позволять украинцам получать паспорта других государств, следует пройти определенный путь и решить очень важные для современной Украины проблемы.

"Ключевой вопрос заключается в том, что мы в Украине не возобновили свою национальную идентичность. Мы должны вернуться к праистокам. Мы должны вернуться к себе самим. Мы должны сначала полюбить друг друга как украинцы, независимо от происхождения, а со всеми остальными можем дружить. То есть, пошагово подходить к вопросу двойного гражданства", - убежден Жебривский.

Избежать негативных для страны последствий, по мнению Жебривского, можно, только выполнив ряд необходимых условий.

"Первый шаг – формирование единой украинской политической нации, которая четко понимает, что украинцы нужны только Украине. Второй – завершение войны с Россией, освобождение Донбасса и Крыма от оккупантов. Третий – наведение порядка и создание возможностей для самореализации украинцев и хорошего дохода. И только после этого мы можем начать дискуссию о двойном гражданстве", - подчеркнул он.

Напомним, некоторое время назад Российская Федерация начала выдавать свои паспорта террористам незаконных формирований "ЛНР/ДНР" на оккупированных территориях Донбасса. А потом предложила получать российское гражданство по упрощенной процедуре всем гражданам Украины. В ответ у президента Украины Владимира Зеленского выступили с предложением ввести институт двойного гражданства в нашем государстве. Эта инициатива вызвала бурные дискуссии в обществе.

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