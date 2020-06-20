Названы интересные загадки с подвохом и на логику
Загадки с подвохом и на логику
Загадки с подвохом сперва кажутся простыми, но над их разгадкой нужно подумать, ведь ответы зачастую нестандартные.
Чтобы разгадать такие головоломки нужно применить смекалку, а порой и чувство юмора. Предлагаем вам найти ответы на такие задачки:
Летает без крыльев, плачет без глаз.
На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек. До начала игры он угадывал счет. Как он это делал?
Больше часа, меньше минуты.
На каком языке говорят молча?
Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял?
Ответы можно узнать тут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Детский ребус сломал мозг пользователям соцсетей.
Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.
Названы интересные задачи на логику, которые задают на собеседовании.
Также названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых.
Названа простая загадка Альберта Эйнштейна, которую не все могут разгадать.
Опубликованы детские загадки с подвохом для ума.
Появились детские загадки, которые порой не под силу разгадать взрослым.