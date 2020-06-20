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Названы интересные загадки с подвохом и на логику

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Общество
1,4 т.
Названы интересные загадки с подвохом и на логику

Загадки с подвохом и на логику

Загадки с подвохом сперва кажутся простыми, но над их разгадкой нужно подумать, ведь ответы зачастую нестандартные.

Чтобы разгадать такие головоломки нужно применить смекалку, а порой и чувство юмора. Предлагаем вам найти ответы на такие задачки:

  • Летает без крыльев, плачет без глаз.

  • На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек. До начала игры он угадывал счет. Как он это делал?

  • Больше часа, меньше минуты.

  • На каком языке говорят молча?

  • Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал (на первом уровне башни). Как он это объяснял?

Ответы можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  1. /Общество