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Наталья Гулевская
Наталья Гулевская
Российский политик Все статьи автора

Украина способна остановить возрождение империи

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Многие упрекают меня, что я сменила риторику в отношении Украины. Это не так, Украина для меня была и остается одним из немногих государств постсоветского пространства, которое в состоянии остановить возрождение империи и возврат влияния на прежних государств-сателлитов.

То, что я пытаюсь донести до Украинцев, это анализ возможных аргументов и оснований, которые появляются в отрезке времени от свершения события и по сей день. Нужно не забывать, что мир не стоит на месте, и ситуация постоянно меняется, приобретая в своем историческом экскурсе разные поступки и действия официальных властей, общественных организаций, активных и пассивных граждан. Меняются представители в органах власти и местного самоуправления, возникают международные договоренности, форматы и резолюции, появляются санкционные списки и разрывы отношений. Весь этот перечисленный информационный массив постепенно меняет ситуацию.

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Никто никому не будет предоставлять право восстанавливать упущенные возможности, и если своевременно не были разорваны дипломатические отношения, договор о дружбе, и не объявлено состояние войны после аннексии и агрессии на Донбассе, то вопрос будет рассматриваться в совокупности всех действующих документов, обязательств и договоренностей, которые на момент произошедших событий не были разорваны, расторжены или денонсированы.

В Украине нет сложных вопросов и на каждую проблему есть определенный алгоритм действий который решает возникшую проблему. Нужно только квалифицированно подходить к намеченному вопросу и четко следовать процессуальному праву.

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Автор
Наталья ГулевскаяНаталья Гулевская
Место
Украина
Источник
Источник:opentown.org
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Питон Каа
Питон Каа
Я не понял, она сетует на то, что Украина не объявила России войну? Так Украина и существует до сих пор, потому что хватило ума этого не делать.
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