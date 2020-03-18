Задушил детей и покончил с собой. Всплыли подробности трагедии в Черкасской области

Отец, который задушил троих детей и покончил с собой на Черкасщине, много раз уходил из семьи, но снова возвращался.

В селе OBOZREVATEL рассказали, что накануне перед убийством он пришел в сельсовет и написал заявление о предоставлении помощи.

Трагедия произошла в Черкасской области в селе Приднепровское. В среду, 17 марта бабушка вернулась с работы и обнаружила мертвыми детей – 9-летнего внука и двух внучек 7 и 4 лет. Приехавшие полицейские в сарае нашли отца детей – он повесился.

"Это наши соседи, они переехали в наше село в 2015 году из Кировоградской области. Мы никогда не слышали, чтобы дома были скандалы или крики. Но этот отец иногда выпивал, потом пропадал на несколько месяцев, а когда возвращался, просился снова к жене. И она его принимала. Говорят, что у него случилась белая горячка, вот он и задушил своих детей", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

В сельсовете рассказали, что видели отца буквально накануне убийства – он пришел написать заявление на помощь. Был трезв и вежлив. Ничего подозрительного в поведении мужчины люди не заметили.

"Ему было 40 лет, жене – 28, хотя официально они не были женаты. Никто из них у нас не был зарегистрирован. Как многодетная мать, жена могла оформить помощь. Но для этого нужно было разрешение от отца. Вот он к нам пришел в понедельник, написал заявление, что не против. И выглядел абсолютно нормально. Что с ним случилось потом — нам до сих пор непонятно", – уточнили в сельсовете.

Деток разрешат похоронить только после результатов экспертизы. Предварительная дата — 19 марта. Двое старших уже ходили в школу, младшая — в садик. В селе говорят, что все трое очень любили отца и скучали, когда долго его не видели.

"Мама и бабушка работали на ферме, там неплохо платят. Поэтому дети не голодали. Но мы часто к ним наведывались, семья была очень неопрятная. Поэтому просили их убирать в доме. Сегодня к ним пришли – завтра в доме чистота, а через неделю опять беспорядок. И дети все время в грязной одежде. Но мама о них заботилась, не умела чистоту наводить только. Наверное, такие у них семейные традиции", – уточнили в сельсовете.

А в селе говорят, что предотвратить трагедию можно было – они не раз просили маму не прощать отца детей и не пускать его в дом.

В полиции уточняют, что уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство", расследование продолжается.

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