Накроет циклон и антициклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Территорию Украины в четверг, 14 марта, накроет циклон Franz на западе страны и антициклон Gabi – в центральных областях и на юге.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных и северных областях, а также в Винницкой области будет облачно с осадками.

В южной части, в большинстве центральных областей и на юге, удержится сухая погода.

Ветер 14 марта будет южного направления, 5-10 м/с, на западе возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается +4 +8 градусов, в Одесской области, в Черновицкой области и Закарпатье до +9 +11 градусов.

В Киеве в четверг солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6 +8 градусов.

По прогнозу Диденко, "роскошные синоптические дни" будут в воскресенье и понедельник, прогнозируется потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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