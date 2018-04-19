"Варяг" был переполнен: Минобороны РФ поймали на лжи о "вагнеровцах"

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков публично солгал о переброске в Сирию наемников ЧВК "Вагнера" ​​на флагмане Тихоокеанского флота России ракетном крейсере "Варяг".

Эксперты InformNapalm проанализировали заявление Конашенкова и сравнили его аргументы с данными, обнародованными на допросе и материалами, которые ранее фигурировали в открытых источниках относительно "Варяга".

"Для опровержения данных допроса бывшего военнослужащего ВС РФ матроса Николая Коваленко, который проходил службу по контракту в 2015-2017 годах на ракетном крейсере "Варяг", которые СБУ обнародовала 18 апреля, официальный представитель МО РФ использовал манипулятивные методы представления информации", - сообщается на сайте InformNapalm.

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"Ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус, так как для запада и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения там нет соответствующих причалов", - заявил ранее Конашенков.

Впрочем, как отмечают эксперты, на видео допроса Коваленко не говорил, что крейсер заходил в порт Тартус.

"На хронометраже 1:48 он говорит о наемниках ЧВК "Вагнера": "В районе порта Тартус пришли катера в ночное время, люди выгрузились со своим грузом и больше их никто не видел", - приводят аргумент расследователи.

Еще одним фактом, который указывает на ложь Конашенкова является интервью с мамой российского моряка Владислава Шалаева. Он проходил службу по контракту на российском ракетном крейсере "Варяг" и умер через четверо суток после возвращения из похода к берегам Сирии.

"Это интервью интересно прежде всего тем, что по словам матери погибшего, в кубриках, в которых спали матросы, было очень много людей. Их размещали в 4 яруса на кроватях, а некоторые спал прямо на палубе. Это указывает, что крейсер "Варяг" во время похода в Сирию был переполнен пассажирами. Это вполне укладывается в рассказ с допроса матроса Николая Коваленко", - сообщается в материале InformNapalm.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники СБУ допросили россиянина, который является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.