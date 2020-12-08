На Запорожье фермер разрушил старинное еврейское кладбище

В городе Гуляйполе Запорожской области фермер распахал около 0,5 га старинного еврейского кладбища под засев зерновых культур. Такая деятельность привела к разрушению многих памятников и осквернению могил – поле буквально усеяно человеческими костями.

Впрочем, как сообщает ТСН, виновника таких актов вандализма никто не привлек к ответственности. Более того – чтобы добиться по крайней мере регистрации уголовного производства, местным жителям пришлось идти в суд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказала краевед Людмила Чучко, упомянутое кладбище является историческим памятником Гуляйполя, поскольку некоторым могилам на нем уже 150 лет.

Чтобы спасти от уничтожения хотя бы часть культурного наследия, активисты собрали остатки памятников в одно место. По словам краеведов, фермерский произвол на старом еврейском кладбище продолжается уже три года и все это время на него нет никакой реакции.

"То у нас не хотели принимать жалобу о преступлении, то приняли, но не внесли в реестр, то мы обратились в суд, чтобы их заставили внести в реестр. И мы с 2017 года бегаем по кругу, а оно все дальше продолжает распахиваться", – возмутилась депутат Гуляйпольской общины Леся Шингур.

Между тем местные власти заверили, что никогда не согласовывали проведение сельскохозяйственных работ на территории захоронений.

Между тем юристы настаивают на справедливом наказании для фермера, который начал распахивать кладбище. Они требуют, чтобы ему инкриминировали не только захват земли, но и осквернение праха умерших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года на еврейском кладбище в Черкассах провели массовую вырубку деревьев, а огромные бревна, которые упали, так и оставили лежать на могилах и изувеченных надгробиях. Горожане назвали такие действия власти "варварством".