В Ужгороде молодая пара погибла от поражения током в арендованной квартире.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию города, трагический случай произошел 26 марта (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Иллюстрация pixabay.com

О том, что пара не выходит на связь сообщила правоохранителям хозяйка дома.

На место прибыла следственно-оператвина группа, которая обнаружила тела парня и девушки в ванной комнате.

"В тот момент, вероятно, девушка сушила волосы феном, ведь именно он был найден на месте смерти включенным в розетку", – говорится в сообщении.

Также на теле погибших были обнаружены характерные ожоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины с крестиком "Спаси и сохрани".

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