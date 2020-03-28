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28 марта • обновлено в 09:33
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На Закарпатье молодую пару убил фен: видео с места событий. 18+

6.5т
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В Ужгороде молодая пара погибла от поражения током в арендованной квартире.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на полицию города, трагический случай произошел 26 марта (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

О том, что пара не выходит на связь сообщила правоохранителям хозяйка дома.

На место прибыла следственно-оператвина группа, которая обнаружила тела парня и девушки в ванной комнате.

"В тот момент, вероятно, девушка сушила волосы феном, ведь именно он был найден на месте смерти включенным в розетку", – говорится в сообщении.

Также на теле погибших были обнаружены характерные ожоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове нашли обгоревшее тело молодой женщины с крестиком "Спаси и сохрани".

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Место
Украина Ужгород
Теги
полиция смерть
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
На самом деле они сдохли от короновируса, эпидемия которого бушует в Закорпатье. Но власть скрывает правду и выдумывает фейки про фены! Доколе! Все на майдан! И кашлять там друг на друга!
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