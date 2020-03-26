На Винниччине коронавирусом заразился 5-летний ребенок

В Винницкой области официально подтвердили 4 случая инфицирования COVID-19. Среди зараженных есть 5-летний ребенок.

Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Степан Томин, передает Vinbazar.com. По словам эпидемиолога речь идет о сыне родной сестры женщины, у которой первой в Виннице обнаружили коронавирус.

Томин рассказал, что женщина контактировала с 5-летним племянником, и чтобы предупредить последствия, малыша госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую инфекционную больницу. 26 марта диагноз подтвердился. Ребенок получает симтоматическое лечение.

По состоянию на 14:00 26 марта образцы материалов еще от 4 больных исследуются.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Украине официально подтверждены 156 случаев COVID-19. Умерли уже 5 человек. В сети регулярно появляются данные о новых больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Борзнянском районе Черниговской области. Экспресс-тест мужчины показал положительный результат на наличие COVID-19.

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