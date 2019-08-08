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На Украину надвигается шторм: какие области затронет

1.6т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 8 августа, ожидается шторм. Он накроет центральную и западную Украину.

О резком ухудшении погоды сообщили в Укргидрометцентре. В некоторых регионах ожидается град.

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"Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей будут грозы, усиление ветра 15-20 м/с. В Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской и Харьковской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности", – уточнили синоптики.

На Украину надвигается шторм: какие области затронет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик дал прогноз на август в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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