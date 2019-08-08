На Украину надвигается шторм: какие области затронет

В Украине в четверг, 8 августа, ожидается шторм. Он накроет центральную и западную Украину.

О резком ухудшении погоды сообщили в Укргидрометцентре. В некоторых регионах ожидается град.

"Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей будут грозы, усиление ветра 15-20 м/с. В Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской и Харьковской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности", – уточнили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик дал прогноз на август в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!