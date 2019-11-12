На Украину надвигается мощный метеошторм: как спастись

Украину уже 20 ноября накроет мощный геошторм – в результате взрыва на солнце произойдет магнитная буря.

Об этом рассказал профессор института геофизики Михаил Орлюк. "Но она может и не произойти. Может, ослабнуть, потому что если процесс на солнце будет затухать – то она может быть слабее", – сразу же пояснил он, передает ТСН.

В свою очередь астролог Янина Массини посоветовала в этот период не "накручивать" себя и не провоцировать ссоры и конфликты. “В этот день чаще всего будут происходить конфликты, напряжение в отношениях. У большинства людей ухудшится самочувствие, будет резкая смена настроения”, – говорит она.

Магнитная буря Иллюстрация

Магнитные бури влияют на самочувствие и здоровье людей: вызывают головные боли и бессонница. “Важно выполнять рекомендации своего врача. Мои пациенты знают, что когда меняется погода и неблагоприятные факторы, то лучше не строить активных планов. Следует остаться дома, не идти в спортзал”, - пояснил врач-кардиолог Владимир Бублик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года украинцев ожидают еще два серьезных метеоудара.

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