Рядом со мной, на террасе популярного столичного ресторана ужинают шумные итальянцы.

В какой-то момент на площадку заходит небольшая бездомная собака и начинает тихо и интеллигентно ходить между столами заглядывая в глаза посетителям.

Одни улыбаются такому гостю, другие брезгливо отворачиваются, но большинство попросту не замечают его.

Один из итальянцев широко улыбается незваному гостю, подзывает собаку к себе и открытой ладонью начинает ее гладить, трепать по голове и обнимать.

Как старого друга.

По всему видно, что он любит собак, не боится их и умеет с ними обращаться.

Сначала мужчина оглядывается по сторонам в поисках возможного хозяина, но когда понимает, что пёс без ошейника и скорее всего бездомный, то берет из своей тарелки кусок мяса и даёт его животному.

Собака мгновенно проглатывает мясо и опять поднимает глаза на своего нового знакомого.

В этот момент итальянец останавливает проходящего мимо официанта и просит принести для собаки тарелку с водой:

- Can you please bring water for this dog?

- No, sorry. Dogs are prohibited in our restaurant.

- What do you mean?

- No dogs in restaurant.

Иностранец недоумевает и списывает отказ в воде для собаки на языковой барьер. Он поворачивается к другу и просит его повторить просьбу на русском:

- Извините, мой друг просит чтобы вы принесли воду для собаки.

- Я же уже сказал. Это невозможно. Собакам здесь не место.

- Но это же улица. Поставьте воду за пределами террасы и собака сможет ее попить.

- Нет, нам запрещают это делать.

Пока итальянцы разводили руками, взывали к разуму ресторана и эмоционально переводили друг другу вердикт официанта к столу подошёл охранник ресторана и начал выводить пса с террасы за загривок.

- Wait, wait. What are you doing?!

Иностранец аж подскочил на месте.

Но охранник все равно не понимал о чем его спрашивают гости и продолжал выводись пса из заведения.

- Sorry, wait. Tell him to stop. I go. I take this dog.

Итальянец быстро собрал вещи, взял собаку на руки и ушёл.

Официанты недоуменно смотрели итальянцу вслед, а охранник ресторана брезгливо смотрел на свои руки:

- Присмотрите здесь. А я пока пойду руки помою, а то псиной воняют.

Так, на одну бездомную собаку в нашем городе стало меньше.