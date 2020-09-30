На Львовщине мать расстреляла детей из ружья и покончила с собой

В Старобельском районе Львовской области правоохранители нашли на территории базы отдыха тела 36-летней женщины и ее дочерей в возрасте 5 и 9 лет с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины во Львовской области. По предварительной информации, 29 сентября около 22.30 женщина, которая жила в усадьбе, совершила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия.

После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, семья якобы благополучной, погибшая женщина была владелицей базы отдыха, где случилась трагедия. Ранее о каких-либо проблемах внутри семьи известно не было. Записки на месте трагедии не найдено.

По факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство" и п.1, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Волжский Волгоградской области России местную жительницу подозревают в убийстве мужа. Она якобы зарезала его во время ссоры.