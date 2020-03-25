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25 марта • обновлено в 22:09
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На Херсонщине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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В Херсонской области 25 марта подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Telegram. По его словам, COVID-19 обнаружили у женщины.

"Только что получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине. Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами МЗ", – написал Гусев.

На Херсонщине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Иллюстрация

На Херсонщине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Иллюстрация

Чиновник отметил, что семья женщины находится в самоизоляции, также под наблюдением врачей.

"Именно сейчас в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, все профильные службы работают", – добавил он.

Гусев подчеркнул, что то, как будет меняться количество зараженных, будет зависеть от жителей области и их самодисциплины.

Пост главы Херсонской ОГА

Пост главы Херсонской ОГА

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине были официально подтверждены 113 случаев заражения коронавирусом.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Персона
Юрий Гусев
Место
Украина Херсон
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