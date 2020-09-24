На границе Украины с Венгрией и Словакией выстроились очереди из автомобилей. Видео и фото

Перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" со стороны Украины скопилось более 200 грузовиков, а выезда через пункт "Лужанка" ожидают около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что скопление транспорта на пунктах пропуска зависит не только от украинской стороны.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко, проинспектировал проблемные точки на границе с Венгрией и Словакией.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы пересечение границы транспортными средствами был максимально быстрым", – заявил он.

Кроме того, глава ГПСУ обсудил проблему с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, с которым встретился в пункте пропуска "Ужгород".

Министр пообещал обсудить вопрос с возникновением очередей на границе во время встреч в Словении, где попытаются найти общие оптимальные решения для стабилизации ситуации.

Кроме того, вопрос решения очередей руководитель ГПСУ обсудил и с председателем Закарпатской ОГА Алексеем Петровым. Также они вместе пообщались с водителями грузовиков, пересекающих границу.

Петров рассказал о разработке пилотного проекта по созданию онлайн очереди, по примеру европейских стран, когда водители смогут заранее бронировать дату и время прохождения оформления на границе.

"При этом, на ситуацию влияет решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев, но сохраняется транзитный проезд для украинцев, который разрешается только через пункты пропуска "Лужники" и "Тиса", – сказано в сообщении ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники Венгрии заявили об изменении некоторых правил для въезда на свою территорию украинцев. Они касаются краткосрочного посещения страны, а также транзитного проезда.