На грани смерти: украинский узник Кремля в критическом состоянии

Узник Кремля украинец Павел Гриб, который находится в российской тюрьме, оказался на грани жизни и смерти.
Тревогу забила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Она разместила пугающий пост на своей странице в Facebook.
"Гражданин Украины Павел Гриб, находящийся в российских застенках, пребывает на грани жизни и смерти. 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритичное", — написала она.
По словам Денисовой, в результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней. Она добавила, что в СИЗО недооценивают критическое состояние украинца.
"Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание", — отметила Денисова.
Она призвала мировое сообщество содействовать предоставлению Грибу немедленной медицинской помощи.
Павел Гриб
news.tut.by
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. Позже ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.
Его отец рассказывал, что у парня были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, украинец жаловался на боли в желудке.
В апреле Игорь Гриб рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы Павла и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.
В июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.