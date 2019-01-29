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На грани смерти: украинский узник Кремля в критическом состоянии

4.7тЧитать материал на украинском

Узник Кремля украинец Павел Гриб, который находится в российской тюрьме, оказался на грани жизни и смерти.

Тревогу забила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Она разместила пугающий пост на своей странице в Facebook.

"Гражданин Украины Павел Гриб, находящийся в российских застенках, пребывает на грани жизни и смерти. 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние здоровья сверхкритичное", — написала она.

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По словам Денисовой, в результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней. Она добавила, что в СИЗО недооценивают критическое состояние украинца.

"Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание", — отметила Денисова.

Она призвала мировое сообщество содействовать предоставлению Грибу немедленной медицинской помощи.

Павел Гриб

Павел Гриб

news.tut.by

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОПППППА??? Собрат гэроини Надии Савченко? Та тоже чуть не померла в российской вьязыци... :-)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На фото надо детские кубики расставить, тогда на все 100% будет похож на мальчика из корректирующей школы
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Террористов положено мочить в сортире во время задержания, а этот еще не замочен. Непорядок.
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