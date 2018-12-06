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''Мы бились сутки!'' В Украину не пустили еще четырех российских журналисток

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Во въезде на территорию Украины отказали еще четырем журналистам из Российской Федерации.

Одна из них, Анастасия Дроздова, сообщила об этом лично в Facebook, опубликовав пост из аэропорта "Борисполь". Она является сотрудницей сети журналистов-расследователей SCOOP.

"Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", — написала она.

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Как передает "Громадське" со ссылкой на свои источники, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из "Фонтанки" и сотрудницу российской газеты "Мой район" Елену Владыкину.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во въезде в Украину также отказали российским журналисткам Евгении Зобниной из "Дождя" и Анастасии Лотаревой, главному редактору сайта "Такие дела".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаБорисполь
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Їм що, в Україні медом помазано? В рашці майже нема жураналістів, які ставляться до України з повагаю, навіть серед тих, хто проти путіна. Тому нема їм що робити в нас.
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Кацапы в Украине и нахуй не нужны)
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фашисты думают что удастся скрывать свои преступления.
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