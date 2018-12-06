''Мы бились сутки!'' В Украину не пустили еще четырех российских журналисток

Во въезде на территорию Украины отказали еще четырем журналистам из Российской Федерации.

Одна из них, Анастасия Дроздова, сообщила об этом лично в Facebook, опубликовав пост из аэропорта "Борисполь". Она является сотрудницей сети журналистов-расследователей SCOOP.

"Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", — написала она.

Как передает "Громадське" со ссылкой на свои источники, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из "Фонтанки" и сотрудницу российской газеты "Мой район" Елену Владыкину.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во въезде в Украину также отказали российским журналисткам Евгении Зобниной из "Дождя" и Анастасии Лотаревой, главному редактору сайта "Такие дела".