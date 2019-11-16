"Можно лицом ветки собирать": на Луганщине власти попали в скандал с "мегапроектом". Видео

В Северодонецке Луганской области власти попали в скандал, сделав велосипедную дорожку на неотремонтированном участке асфальта.

Подтверждающие фото и видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Творение" властей, которое должны открыть в торжественном порядке, в деталях показал местный житель Вячеслав Шевчук. По его словам, на эту дорожку выделили круглую сумму денег, однако все что было сделано – нанесена разметка. Она проходит по потрескавшемуся асфальту, ямам и даже по территории автобусной остановки.

В Северодонецке сделали велодорожку на ямах Facebook Дениса Казанского

В Северодонецке сделали велодорожку на ямах Facebook Дениса Казанского

В Северодонецке сделали велодорожку на ямах Facebook Дениса Казанского

Другие жители присоединились к обсуждению в комментариях. "Это не дорожки , это горки", "Я из Севера. Почему делала власть, а стыдно мне?", "Там же все ветки лицом можно пособирать, пока проедешь", – возмутились они.

"Беспощадная урбанистика Северодонецка. Крепкие хозяйственники сделали велодорожку", – отреагировал журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российской деревне торжественно открыли отремонтированную дорогу, на которой не оказалось ни куска асфальта.

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