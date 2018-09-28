''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль

В поезде "Интерсити" №715 Киев - Перемышль (Польша) пассажиры услышали русскоязычные инструкции в громкоговорители, что вызвало негодование у них.

В частности, в вагоне звучало обращение "Граждане, товарищи, будьте осторожны на путях", рассказал киевлянин Павел Подобед на своей странице в Facebook.

"Это нововведение "Укрзализныци"? Или наши поезда уже переданы в управление РЖД?" - задался он вопросом.

Также он опубликовал фотографию, на которой в бегущей строке на экране написано на русском языке "Запрещается пересекать желтую линию на перроне".

Пользователи поддержали возмущение Павла. "Это реальный саботаж врага в тылу", "Это малороссийство железной дороги", "Коммерсанты здесь просто обнаружили свое малороссийство, что подтверждает отсутствие у них патриотических сантиментов априори", - отметили они.

"Потому что у нас нет хозяина в государстве. Идет пятый год войны, а Московия у нас еще как у себя дома", - добавила Ирина Черненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила поезд, на котором можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.