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''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль

2.1тЧитать материал на украинском

В поезде "Интерсити" №715 Киев - Перемышль (Польша) пассажиры услышали русскоязычные инструкции в громкоговорители, что вызвало негодование у них.

В частности, в вагоне звучало обращение "Граждане, товарищи, будьте осторожны на путях", рассказал киевлянин Павел Подобед на своей странице в Facebook.

"Это нововведение "Укрзализныци"? Или наши поезда уже переданы в управление РЖД?" - задался он вопросом.

Также он опубликовал фотографию, на которой в бегущей строке на экране написано на русском языке "Запрещается пересекать желтую линию на перроне".

''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль

Пользователи поддержали возмущение Павла. "Это реальный саботаж врага в тылу", "Это малороссийство железной дороги", "Коммерсанты здесь просто обнаружили свое малороссийство, что подтверждает отсутствие у них патриотических сантиментов априори", - отметили они.

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"Потому что у нас нет хозяина в государстве. Идет пятый год войны, а Московия у нас еще как у себя дома", - добавила Ирина Черненко.

''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль
''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль
''Московия как у себя дома'': пассажиров возмутил ''саботаж'' в поезде Киев — Перемышль

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" запустила поезд, на котором можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.

Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
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Bryl Oleh
Bryl Oleh
Сьогодні, 28 вересня 2018 року, потяг інтерсіті 722 Київ-Харків. Та сама історія на моніторах: "нє захадіть за жолтую лінію, бить астарожним на путях" і т.д. Гидко...
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