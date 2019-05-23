Митрополит ПЦУ пошел войной против Онуфрия: что произошло

Печерский суд города Киева зарегистрировал иск митрополита ПЦУ Александра Драбинко к главе РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) Онуфрию о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает пресс-служба Переяславско-Вишневской епархии, заявление Драбинко касалось дела о его "возможном похищении митрополита Александра для осуществления давления на бывшего предстоятеля УПЦ МП Владимира".

В этом обращении архиереи РПЦ уверяли, что митрополит Александр стал "источником информационной грязи" и он распространял "сплетни и клевету".

Александр Драбинко Facebook Драбинко

"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации обращения я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всего епископата Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их выдуманный клеветнический характер. Ответа на мое письмо я не получил, поэтому в феврале 2019 года принял непростое для себя решение — судиться с подписантом обращения Блаженнейшим Онуфрием", — отметил Драбинко.

Подготовительное заседание суда назначено на 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший митрополит РПЦ в Украине Александр Драбинко возглавляет Управление Переяславско-Вишневской епархии, которую сформировала Православная церковь Украины.

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