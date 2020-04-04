"Мир потерял великого человека": сеть грустит из-за смерти отца Вакарчука

Пользователи сети с отчаянием отреагировали на смерть отца украинского певца и политического деятеля Святослава Вакарчука 73-летнего Ивана Вакарчука.

Прежде всего, о горе, постигшем семью, сообщил сам Святослав, выразив глубокую печаль из-за потери друга, отца, настоящего патриота, выдающегося ученого.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле..." – сообщил певец.

Иван Вакарчук Фото из открытых источников

Также он отметил, что из-за карантина и с уважением к желанию семьи, прощание с Иваном Вакарчуком будет частным.

В комментариях к посту более 7,5 тыс пользователей оставили слова сочувствия и поддержки семьи в связи с утратой.

"Святослав, продолжай дело отца, борись с этой нечистью вместе с собратьями, расстраивая Государство, о котором мечтал твой отец!!!", "Царство Небесное Вашему папе. Молитесь за него, и ему там будет хорошо. Сил Вам пережить эту болезненную потерю. Сочувствую, знаю, как это больно", "Он останется в памяти многих! Герои - не умирают!" – написали пользователи.

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Печаль в связи со смертью Ивана Вакарчука в своем Telegram-канале выразил также премье-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мир потерял еще одного большого человека. Не стало героя Украины, заслуженного деятеля науки и техники Ивана Александровича Вакарчука", – написал он.

Шмыгаль отметил бесценный вклад Вакарчука в развитие отечественной образовательной и научной отраслей в должности министра образования.

"Его активная гражданская позиция, отстаивание идеалов свободы и прав человека безгранично повлияли на формирование украинской демократии и укрепили государственность Украины", – подчеркнул премьер.

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Также украинский публицист и журналист Виталий Портников упомянул в своем Telegram-канале, как познакомился с Вакарчуком. По его словам, это произошло в мае 1989 года, во время первого съезда народных депутатов СССР. Портников отметил, что Иван Александрович был из тех людей, "которые отвечают за свои поступки".

"Иван Александрович отличался какой-то настоящей интеллигентностью, тактичностью, уважением к другим людям. Он был джентльменом – невероятное слово и удивительная черта характера для советского 1989 года. И именно таким я его запомнил – молодым джентльменом, готовым подставить плечо", – отметил журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр образования Украины Иван Вакарчук умер 4 апреля. Похоронят его на Лычаковское кладбище во Львове.

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