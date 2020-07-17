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Министр обороны оценил вероятность нападения России на Херсонскую область

Общество
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Министр обороны оценил вероятность нападения России на Херсонскую область

Министр обороны Украины Андрей Таран оценил вероятность нападения российских войск из аннексированного Крыма на Херсонскую область.

Как сообщил он в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, в настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области не выявлено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", – отметил Таран.

Вместе с тем, по его словам, ВСУ осуществляют определенные меры для предотвращения и предоставления отпора возможным действиям со стороны вооруженных сил РФ.

Глава Минобороны напомнил, что члены комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки совершили поездку в Херсонскую область, где имели возможность посмотреть, что там происходит на самом деле.

"С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020", руководство Минобороны и ВСУ планирует в это же время, на последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", – добавил он.

В рамках этих учений планируется проверить способность Генерального штаба действовать в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Россия может начать вторжение в Херсонскую область из-за катастрофической нехватки воды в оккупированном Крыму.

Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес подтвердил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область.

УкраинаАннексия КрымаМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныАндрей Таран
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