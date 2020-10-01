Медик заявил о появлении новых вирусов гриппа в Украине

В новом эпидемическом сезоне этой осенью в Украине могут появиться новые, ранее неизвестные, вирусы гриппа.

Об этом рассказал заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает Zaxid.net. По его словам, речь идет, в частности, о гриппе Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), это грипп А, а также вирусы группы B: Washington (Victoria) и Phuket (Yamagata), кроме Phuket.

"Нас действительно беспокоит ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. Потому что с коронавирусом в той форме COVID-19 мы еще не сталкивались. Никто и никогда. Ни ученые, ни тем более практики не могут спрогнозировать. Но безусловно надо думать относительно защиты", – подчеркнул медик.

Когут порекомендовал прививаться еще перед распространением ГРВИ. Он напомнил, что с началом октября Украина вступает в эпидемический период заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Для того, чтобы выработался иммунитет, после вакцинации должно пройти минимум две недели.

Напомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в комментарии OBOZREVATEL заявила, что человек, который болеет гриппом, не может заразиться коронавирусом, между вирусами происходит "конкуренция". "В одну клетку обычно не попадают оба вируса, потому что, когда человек инфицирован, выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан рассказала, что во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.