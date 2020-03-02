Майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили выговор за критику президента Владимира Зеленского, пожаловался на угрозы со стороны сотрудников военного госпиталя, а также на попытку похитить его телефон.

Об инциденте офицер рассказал на своей странице в Facebook, а также опубликовал запись разговора с фигурантами скандала (чтобы послушать ролик, доскролльте страницу до конца).

По его словам, все началось с того, что 28 февраля он прибыл на территорию Главного клинического военного госпиталя в Киеве, чтобы пообщаться с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской.

"В связи с тем, что у меня есть основания полагать, что врачи госпиталя относятся ко мне предвзято и обманывают, я начал записывать свое общение с врачами на диктофон. Это право гарантировано мне статьей 34 Конституции Украины. Но сразу после начала моего общения полковник Спасская выразила свое возражение против записи нашего разговора. Это и не удивительно, потому что накануне, 27 февраля, во время нашего общения с Анной Александровной о ходе моего лечения на запись нашей официальной беседы попали очень интересные моменты о невыдаче мне медикаментов, которые по документам якобы получались мной", – написал Ковалев.

Роман Ковалев

Как отметил офицер, Спасская заявила, что запись разговора якобы будет нарушать ее права, и позвала в свой кабинет начальника юридической службы госпиталя подполковника Андрея Кузьминца.

"Прошло несколько минут, и к нам в кабинет вошел подполковник, который сразу закрыл входную дверь изнутри и по моей просьбе отказался назвать себя. Зато без всяких законных оснований он подскочил к столу, на котором лежал мой телефон в чехле, и открыто похитил его, засунув себе в правый карман брюк, совершив грабеж. Я даже сразу не смог понять, что происходит, когда подполковник столкнул меня со стула и, схватив за одежду, ударил в грудь, от чего я спиной ударился в закрытую дверь так, что она затрещала", – возмутился майор ВСУ.

"Я был шокирован тем, что происходило, и потребовал прекратить незаконные действия и вернуть мне мой телефон. После этого подполковник Кузьминец продолжил применять ко мне физическую силу и на глазах многих больных и врачей вытолкнул меня на улицу. После этого он направился в направлении противоположной части госпиталя. Я бросился за ним и на протяжении всего его пути громко обращался к нему по воинскому званию и требовал вернуть мой телефон, но в ответ слышал только следующие фразы: "Ты клоун?", "Я тебя сейчас в психушку сдам", "Ты псих" , "У меня нет твоего телефона", "Я не брал телефон", "Еще громче покричи", – добавил Ковалев.

Идя по территории медучреждения, подчеркнул офицер, он встретил заместителя начальника госпиталя, полковника Лашина и потребовал его вмешаться в ситуацию. Все трое военных зашли в помещение юридической службы, где скандал разгорелся с новой силой.

Полковник Спасская и подполковник Кузьминец Скриншот видео

"Мы продолжили диалог на повышенных тонах. Я требовал вернуть мне телефон, а начальник юрслужбы отвечал, что у него нет моего телефона. Затем подполковник Кузьминец снова схватил меня за одежду и заявил, что "сейчас я тебе голову сломаю". В это время вмешался полковник Лашин, оттянул подполковника Кузьминца и также потребовал вернуть мне телефон", – вспоминает Ковалев.

В итоге Кузьминец все же признал, что телефон майора находится у него, однако начал врать, будто Ковалев лично отдал ему свое средство связи. Кроме того, подполковник заявил, что вернет телефон только после того, как сотрет оттуда все аудиофайлы.

"Я категорически отрицал возможность лезть к моим личным вещам и снова обратился к нему с требованием вернуть телефон. После нескольких минут настойчивых требований подполковник Кузьминец таки вернул мне в руки телефон, что видели полковник Лашин и сотрудница юридического отдела госпиталя", – рассказал о развязке конфликта Ковалев, отметив, что несмотря на это, он все же подал заявление в полицию.

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