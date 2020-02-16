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16 февраля • обновлено в 18:56
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"Конфетка от педофила": Майкл Щур громко разоблачил Шария. Видео

2.9т
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Комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) назвал блогера Анатолия Шария "конфетой, которую педофил протягивает ребенку".

Новый сюжет об экс-кандидате в нардепы вышел на YouTube-канале "Телебачення Торонто" в рамках программы #@)₴?$0 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ведущий заявил: для того, чтобы понять, "как и для чего существует Шарий", нужно разобраться, как работает российская пропаганда. По словам журналиста, на "первом уровне" это пропаганда "в лоб", которую транслируют, в частности, Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева.

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На "втором уровне", считает Майкл Щур, пропаганда ориентирована на людей, которые "сомневаются, но при этом понимают, что российское телевидение – это слишком".

"Именно для этих, разочаровавшихся во всем и вся, существует Шарий. Поэтому он и говорит, что Крым незаконно оккупировали, но вот на Донбассе не все так однозначно", – сказал ведущий. В ролике показали короткие фрагменты с видеоблогов Шария, где он говорит о якобы гражданской войне на востоке Украины.

Майкл Щур разоблачил Шария

Майкл Щур разоблачил Шария

Скрин видео

"Шарий – это классическая история о ребенке, педофиле и конфетке. Нет, Шарий не педофил. Шарий это конфетка, которую ребенку протягивает педофил", – считает журналист.

В 2014 году, рассказал он, Шарий стал на защиту российского пропагандиста Грэма Филлипса. СБУ запретила последнему въезд в страну.

"И это конечно не понравилось Анатолию Шарию", – отметил Майкл Щур. Так, блогер в одном из видео за 2014 год заявлял, что Филлипсу запретили въезд за высветление "объективной" информации.

Грэм Филлипс срывает украинский флаг

Грэм Филлипс срывает украинский флаг

Скрин видео

"Иногда он может ткнуть палкой незаангажированной объективности в российские фейки или в очевидные маразмы. Но акцент он все равно делает на критике именно украинской стороны", – высказался Майкл Щур о Шарие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Майкл Щур в эфире своей программы высмеял политику главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая выступила против однополых браков.

Тимошенко считает, что в Конституции Украины нужно закрепить традиционную семью, которую создают только мужчина и женщина.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Майкл Щур Анатолий Шарий
Место
Украина
Теги
видео пропаганда
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ох, и богата ж Украина на дeбилoв! Просто Шарий на таких придypков в суд подает, и все их выигрывает. Поскольку окромя малоправдоподобных сплетен, по фактам нет ничего. А за клевету требуется отвечать. Так что, скоро опять Шарий станет богаче благодаря очередному идиoтy.
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Ukraine The
Ukraine The
Ещё одна ssвынина будет давать опровержения после суда)
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Ukraine The, так оно же Онон..аноним. в смысле - Майкл Щур - его погоняло, никто его и не опознает....
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Майкл Щур еще скоро высмеет всех- и вас и нас и опустится еще до Петра нашего !пока его не остановили....А вот по существу Майкл ничего и не протипоставил.
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