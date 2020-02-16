"Конфетка от педофила": Майкл Щур громко разоблачил Шария. Видео

Комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) назвал блогера Анатолия Шария "конфетой, которую педофил протягивает ребенку".

Новый сюжет об экс-кандидате в нардепы вышел на YouTube-канале "Телебачення Торонто" в рамках программы #@)₴?$0 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ведущий заявил: для того, чтобы понять, "как и для чего существует Шарий", нужно разобраться, как работает российская пропаганда. По словам журналиста, на "первом уровне" это пропаганда "в лоб", которую транслируют, в частности, Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв, Ольга Скабеева.

На "втором уровне", считает Майкл Щур, пропаганда ориентирована на людей, которые "сомневаются, но при этом понимают, что российское телевидение – это слишком".

"Именно для этих, разочаровавшихся во всем и вся, существует Шарий. Поэтому он и говорит, что Крым незаконно оккупировали, но вот на Донбассе не все так однозначно", – сказал ведущий. В ролике показали короткие фрагменты с видеоблогов Шария, где он говорит о якобы гражданской войне на востоке Украины.

Майкл Щур разоблачил Шария Скрин видео

"Шарий – это классическая история о ребенке, педофиле и конфетке. Нет, Шарий не педофил. Шарий это конфетка, которую ребенку протягивает педофил", – считает журналист.

В 2014 году, рассказал он, Шарий стал на защиту российского пропагандиста Грэма Филлипса. СБУ запретила последнему въезд в страну.

"И это конечно не понравилось Анатолию Шарию", – отметил Майкл Щур. Так, блогер в одном из видео за 2014 год заявлял, что Филлипсу запретили въезд за высветление "объективной" информации.

Грэм Филлипс срывает украинский флаг Скрин видео

"Иногда он может ткнуть палкой незаангажированной объективности в российские фейки или в очевидные маразмы. Но акцент он все равно делает на критике именно украинской стороны", – высказался Майкл Щур о Шарие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Майкл Щур в эфире своей программы высмеял политику главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая выступила против однополых браков.

Тимошенко считает, что в Конституции Украины нужно закрепить традиционную семью, которую создают только мужчина и женщина.

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