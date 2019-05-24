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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Зеленський вносить Україну в смартфон: що це означачає

15.5тЧитать материал на украинском

iForum. Можна було б іронізувати над "великобританцями". Але ж це не комедія, панове. Це хорор. Уявіть собі країну в смартфоні, де кожен може внести правки в закони. І це тільки до сніданку між кавою та постіком себе в піжамі в інстаграм. Де немає парламенту і уряду. Немає інституцій. Де кожен і ніхто. Уявили? Це буйство охлократії, за задумом великого комбінатора, має називатися "Без бюрократії". Без відповідальності, без результату, без змісту і фаховості. Але й і без бюрократії. Уявили? Ну?

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Стратегии нет, есть Голобородько из "Слуга народа"

Що за картинка склалася у вас в голові? Токіо ХХІІ сторіччя? Новий дивний світ? Нью-Васюкі - столиця галактики? А от і не вгадали. Це Африка. Пастух пасе місцевих баранів. Сам замотаний в простирадло, але зі смартфоном у руці. Він же ж його не винайшов. Він його "освоїв". Як розповів нам президент Зеленський - перестрибнув еру дротових телефонів, здійснив великоафриканський технологічний прорив із кам‘яного світу в сучасний.

Картинку відповідну нам теж показали. Окреслили стадам новаторів, так би мовити, майбутні пасовища та перспективи розвитку. Краса! Цікаво, який сценарій майбутнього більш реалістичний: стадо баранів, яке веде лев чи стадо левів, яке зжерло цапа-відбувайла?

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Реформы в Украине
Персона
Володимир Зеленський
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
тоесть получается что теория гера Шикель..верна?есть правильные граждане ,а есть те кто должны подчиняться наглому меньшеньству?..тогда нехуй диктатуру буржуазного транснационального капитала называть ,демократией,еб вашу в наглых тварей матнихай!
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Shirr Igor
Shirr Igor
нет, гораздо лучше содержать стада бюрократов. кормить, поить их и по каждой мелочи стоять огромные очереди чтобы попасть к ним, слушать их намеки о том что вопрос так просто не решаем, видеть их сальные взгляды с немым вопросом:- ну что же ты не предлагаешь им мзду? и кстати, а вы мадам волошина сами то какой смартфон создали? или тоже, как тот пастух из Африки, только освоили? или даже на это пока интеллекта маловато? так обращайтесь, мы даже зайцев на барабане играть учим, а вас одноклеточную уж как нибудь подтянем.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
А якщо так - баран, який уявляє себе левом...
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