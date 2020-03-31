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31 марта • обновлено в 09:34
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Кто должен носить маски из-за коронавируса: в ВОЗ дали четкий ответ

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Медицинские маски в первую очередь должны носить люди с симптомами коронавируса или других респираторных заболеваний и медперсонал, который с ними контактирует.

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Такую рекомендацию озвучил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

Кто должен носить маски из-за коронавируса: в ВОЗ дали ответ

Кто должен носить маски из-за коронавируса: в ВОЗ дали ответ

delo.ua

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-то потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски", – отметил Райан.

С ним согласилась и эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям, доктор Мария Ван Керкхове. Она добавила, что маски предназначены для медицинского персонала.

"В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели", – добавила она.

Ранее OBOZREVATEL собрал советы, как правильно носить и снимать медицинскую маску.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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