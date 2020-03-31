Кто должен носить маски из-за коронавируса: в ВОЗ дали четкий ответ

Медицинские маски в первую очередь должны носить люди с симптомами коронавируса или других респираторных заболеваний и медперсонал, который с ними контактирует.
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Такую рекомендацию озвучил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, неправильное ношение масок может даже навредить человеку.
Кто должен носить маски из-за коронавируса: в ВОЗ дали ответ
delo.ua
"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какие-то потенциальные преимущества. На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски", – отметил Райан.
С ним согласилась и эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям, доктор Мария Ван Керкхове. Она добавила, что маски предназначены для медицинского персонала.
"В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели", – добавила она.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/TaP7YsqSaB— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2020
Ранее OBOZREVATEL собрал советы, как правильно носить и снимать медицинскую маску.
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