1. Российские пропаганды из “Коммерсанта” опубликовали информацию о том, что военнопленные украинские моряки до конца августа должны вернуться в Украину.
Информация якобы получена от близкого к переговорам по обмену источника2. Пятеро украинских политзаключенных, осужденных в российских судах по сфабрикованным делам, могут быть в ближайшее время выданы на Родину для отбывания наказания, сообщили пропагандоны “Интерфакса”, ссылаясь на близкий к переговорному процессу источник. Возможно, речь идет о Балухе, Кольченко, Грибе, Карпюке и Клыхе. Всех их ранее вывезли из колоний, где они находились
уголовному делу в отношении Дилявера Гафарова по обвинению в участии в “Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана”
4. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля “Ямал” ЧФ рф в операции по захвату Крыма. В перечне кораблей россии, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано, поэтому исследование имеет свою актуальность
5. В горах Крыма оккупанты проводят военно-террористические учения по блокированию и уничтожению условного противника, которым может стать каждый. А до оккупации в горах Крыма можно было спокойно гулять и наслаждаться единением с природой
6. До 15 ноября планируется обустроить КПВВ “Каланчак” и “Чонгар”. Тут появятся центры предоставления админуслуг, что облегчит жителям оккупации жизнь и пощекочет нервы оккупантам, которые все время безуспешно пугают “зверствами хунты”
7. Актуальные вопросы на крымских пабликах: “Хочу получить украинский гражданский паспорт (на момент 2014 г. не успела получить, в связи с не достижением 16 лет). Имеется только свидетельство о рождении. Есть ли те, кто столкнулся с подобной проблемой и ездил в Херсон делать паспорт? Отпишитесь, пожалуйста, в комменты!”. Ответы: “(Пишет очень упоротый ватник, участвует во всех шабашах оккупантов) Желательно там и остаться с тем же паспортом”, “Ехал в Херсон с родителями с этой же целью. Из оригиналов у меня на руках было только свидетельство о рождении. У родителей должны быть действующие украинские паспорта. Я поехал и все нормально сделал”, “Не, необязательно, чтобы сейчас у родителей был паспорт”, “Самое интересное, что севастопольцы массово выезжают в Херсон за получением укр. документов”, “В Чаплынку едь, проблем нет, все делают”, “Была такая же проблема. Взял копии паспортов родителей и поехал с этим всем в Ростов. Сделал там новый загранпаспорт биометрический. С ним уже поехал в Украину”
8. Немного о пользе санкций, которых никто не боится: “Подскажите, плиз, как заказывать с Джума в Керчь? Анон”. Ответы: “Никак”, “Никак, Пандао и Али вам в помощь!”, “Али с Крымом не дружит”, “За мост переезжайте и заказывайте, что хотите”
9. Так гардемарины восторгаются тем, во что превратила говень сакральный украинский Херсонес: “К чему эти подсветки? Ведь выгоняют из Херсонеса в 20, а темнеет летом в 21. Кому и что не видно в пустом Херсонесе?”, “Это для инопланетян. Чтобы им из космоса лучше видны были эти потрясные усовершенствования”, “Кошмар наяву!”, “А плитку и бордюры менять будут раз в сезон? Кошмар какой-то”, “Бл*ть, а Херсонес-то где? Ненавижу ушлепков, уничтожающих Севастополь!!!”, “Ужас! Все делают хуже — к чему ни прикасаются”, “Не хватает заборов и колючей проволоки!”, “Будет, еще не вечер”, “Пикет организуйте. А чего здесь-то страдаете?? Кто вас слышит?”, “Ужас! Где Херсонес?!”, “Видимо, скоро от Херсонеса ничего не останется”, “Суки, все изгадили!”
10. Кизяк Борис Яремко рассказал о подготовке к фестивалю джаза в оккупированном Коктебеле: “Вот и приближается фестиваль джаза в Коктебеле! Однако поселок не готов. Горы мусора, отвратительно плохо убирается набережная! Министр “уничтожения курортов” Волченко и Валентина Прохоренко с раннего утра на ногах! Бегают, нервничают, требуют наведения порядка! А работать некому! Может, сами возьмут метлы? Сократили штат. Осталось всего два водителя и четыре дворника. А раньше в сезон их было в разные годы 10-12-16 человек! А вы все молчите! Значит, все нравится! Что происходит в Коктебеле?”
11. Живу в условиях и реалиях рашки. Уровень медицины после начала оккупации упал ниже дна. Цены на лекарства явно выше украинских — об этом говорят постоянные передачи лекарств из Херсонской области, не говоря о том, что качество лекарств не соответствует украинским аналогам.
12. Россиянцы — очень странный народ: жалуются, что в Крыму дорого, плохая инфраструктура, негативное отношение со стороны местных, но прут сюда “на ПМЖ” эшелонами. Если так и продолжится, то скоро мы будем здесь в гостях.
P.S. “Росія закінчиться тоді, коли голодний бульдозерист розчавить останнього гусака, банку шпротів і головку швейцарского сиру!”. Кто знает, может, эти слова одного из наших крымчан станут пророческими?
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.