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19 ноября • обновлено в 16:00
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Кошевой рассказал, сколько денег ему предлагали за место в "Слуге народа"

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Актер студии "Квартал 95", друг президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил, что ему предлагали от $400 тысяч до $5 миллионов, чтобы попасть в предвыборный список президентской партии "Слуга народа".

Об этом сообщает gordonua. Он отметил, что деньги ему предлагали во время парламентских выборов.

"Я на парламентских выборах мог заработать около "десятки". Но как потом человеку смотреть в глаза?.. Конечно, если ты полный дурачок, то взял бы… Но как потом смотреть в глаза?! В каком бы состоянии ты был, придя после этого к Владимиру Александровичу", – сказал Кошевой.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

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На вопрос, прошли ли в Верховную Раду те, кто предлагал ему деньги, Кошевой ответил: "Нет, ни одного из тех, кто предлагал, слава богу".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кошевой заявил, что не любит некоторых людей из окружения главы государства. Он добавил, что есть люди, которые суют Зеленскому палки в колеса.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Евгений Кошевой
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Мог заработать около десятки, а заработал больше сотни. Как теперь в глаза смотреть хз)))
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