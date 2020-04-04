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4 апреля • обновлено в 09:13
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Коронавирус добрался до "Укроборонпрома": зараженный в тяжелом состоянии

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У одного из сотрудников киевского предприятия "Укроборонпром" выявили коронавирус. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

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В пресс-службе предприятия отметили, что больной находился дома в отпуске. На данный момент он проходит лечение в одной из столичных больниц.

"Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с начала национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких - все они находятся дома на обсервации", – говорится в сообщении.

Коронавирус добрался до "Укроборонпрома"

Коронавирус добрался до "Укроборонпрома"

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Пожилой мужчина, у которого диагностировали коронавирус, работает токарем небольшого научно-исследовательского предприятия, входящего в состав "Укроборонпрома".

На самом предприятии провели противоэпидемические мероприятия. Помещение, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и "законсервировали" на 14 дней.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская певица Pink и ее трехлетний сын заразились коронавирусом COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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