"Ключ от Керченского пролива у России": украинцев предупредили об усилении давления Путина в Крыму

В 2020 году Россия продолжит препятствовать свободному судоходству через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

В этом уверена мониторинговая группа редакции BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований", пишет Крым.Реалии.

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – заявил руководитель группы Андрей Клименко.

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Он напомнил, что последний раз Россия использовала этот "ключ", когда заявила о прекращении движения через пролив в декабре 2019 года "в связи с проведением технологических работ". Событие совпало с поездкой президента Владимира Путина по Керченскому мосту во время открытия железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.

Клименко считает, что в этом году в Азовском море и Керченском проливе Россия будет усилять военное присутствие у берегов полуострова. При этом препятствование свободному судоходству может быть связано с переброской военной техники и современного вооружения в Крым и секретности во время таких транспортировок.

Ранее OBOZREVATEL писал, что жители незаконно аннексированной Керчи возмущены количеством приехавших на полуостров россиян.

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