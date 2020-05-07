Карпаты завалило снегом в мае: синоптики предупредили об опасности. Фото

В западных областях Украины в четверг, 7 мая, прогнозируют значительную снеголавинную опасность – утром там уже выпало до 15 сантиметров снега.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укргидрометцентра. Синоптики также предупредили о контрастных погодных условиях и их опасности для различных регионов.

Согласно прогнозу, 7 мая в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, а также в Винницкой областях будут идти обильные дожди, а в Карпатах – значений мокрый снег.

Кроме этого, в западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

На странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что по состоянию на утро четверга на горе Поп Иван Черногорский выпало 15 см снега. Температура воздуха там составляла -3°С. Из-за северо-западного ветра 14-15 м/с, облачности и метель наблюдалась ограниченная видимость до 20 м.

На горе Поп Иван Черногорский 7 мая выпало 15 см снега Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Со своей операторы компрессорной станции в селе Воловец Закарпатской области тоже поделились в соцсети снимками заснеженного региона.

Снег в Воловце Закарпатской области Facebook/Оператор ГТС Украины

"Коллектив станции работает в изолированном режиме для предотвращения распространения коронавируса. Это очень красиво, но немного неожиданно увидеть такую элегантность природы 7 мая", – говорится в сообщении на странице Оператора ГТС Украины в Facebook.

Снег в Воловце Закарпатской области Facebook/Оператор ГТС Украины

Снег в Воловце Закарпатской области Facebook/Оператор ГТС Украины

В то же время синоптики предупредили и о погодных контрастах в Украине 7 мая. В частности, в этот день в большинстве районов восточных, Запорожской, Одесской, Николаевской областей и местами в Днепропетровской области будет сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Метеорологические предупреждения на территории Украины 7 мая meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 4 мая разгулялись метели и выпал небольшой снег.

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