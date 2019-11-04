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4 ноября • обновлено в 09:28
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"Какой кошмар!" Сеть шокировала дикая находка в поезде "Укрзалізниці"

4.2т Читать материал на украинском

В вагоне поезда Запорожье-Бердянск под окном возле столика проросли большие грибы на белых ножках.

Снимок сделала Татьяна Лагута во время поездки. В сети быстро распространили кадры с "закуской", жестко раскритиковав "Укрзалізницю".

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"Пока руководитель "Укрзалізниці" насчитывает себе заработную плату по 812 000 гривен в месяц, его подчиненные в подотчетных им вагонах выращивают обычные грибы. А как говорили мудрецы - suum cuique, или – каждому свое делать", – прокомментировал фото журналист Егор Чечеринда.

В сети предположили, что грибы похожи на вешенки, однако точно неизвестно, являются они съедобными или же ядовитыми.

"Это на закуску", "а говорят что в этом году грибов нет", "какой кошмар", "гиперлуп расцвел?" – пишут в сети.

"Какой кошмар!" Сеть шокировала дикая находка в поезде "Укрзалізниці"
"Какой кошмар!" Сеть шокировала дикая находка в поезде "Укрзалізниці"
"Какой кошмар!" Сеть шокировала дикая находка в поезде "Укрзалізниці"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах. Сиденья в вагонах были ободраны, а двери перекошены.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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